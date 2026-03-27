「欅坂46」の元メンバーで俳優の長濱ねる（27）が、髪をバッサリ切った“激変”ショットを公開し、話題になっている。

【映像】長濱ねる、“野生児”と話題のビキニ姿＆「痩せすぎ？」激変ショット

これまでにもInstagramで、素肌を見せた黒のドレス姿や、胸元あらわな写真集のオフショット、ベッドでの無防備な姿が印象的なカレンダーのオフショットなど、様々な姿を投稿してきた長濱。

2025年6月18日に、フィンランドの海で撮影した色気あふれるビキニショットを披露すると、「すごい…」「フィンランドでもやっぱりねるちゃんは野生児だった」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

長濱ねる、髪をバッサリ切った“激変”ショットを公開

2026年3月26日の更新では、髪をバッサリ切り、雰囲気が“激変”した姿でカメラを見つめる最新ショットを公開。

ネット上では、「すごい似合ってる！あかぬけた感じ」「ちょっと痩せ過ぎじゃない？」「なんか痩せちゃったねぇ…」と、称賛や心配など様々なコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）