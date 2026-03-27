民放出身のフリーアナウンサー第1号として知られる押阪忍（おしざか・しのぶ）さん（享年89）の長男でディスコDJ、ラジオDJのDJ OSSHYこと押阪雅彦氏（60）が27日、ブログを更新。テレビタレント、アナウンサーとして活躍した母・栗原アヤ子さんが亡くなったことを報告した。

DJ OSSHYが代表取締役を務める芸能事務所「エス・オー・プロモーション」の公式サイトでは「フリーアナウンサー押阪忍の妻でありタレント栗原アヤ子（くりはらあやこ）が令和8年3月21日永眠いたしました享年85」と発表。「葬儀は故人および遺族の意向により近親者のみで執り行いました」と伝え、「誠に勝手ながらご香典・ご供花・ご供物の儀は固くご辞退申し上げます」と呼びかけた。

自身のブログでも母の死去を報告。「3月20日、京都祇園サーファーディスコナイト当日の深夜、母は静かに息を引き取りました」と、自身が京都でディスコイベントに出演していたタイミングだったといい、「現場ではちょうどバースデーコールを終え、後半のディスコタイムへと入った頃だったと聞いています。母は、私の選曲やMCを通じて、お客様が元気になり、笑顔になってくださることを、何よりも喜んでくれていました。この日も、大切なお祝いの時間を無事にお届けできたことを、きっとどこかで見守ってくれていたのだと思います」としのんだ。

栗原さんは女性アナウンサータレントの先駆けとしてテレビ・ラジオ等で幅広く活動し、63年に押阪忍さんと結婚。71年に押坂さんとともにエス・オー・プロモーションに創業携わり、同社取締役副社長を務めた。90年代に、症例の少ない「肺スエヒロタケ感染症」に罹患（りかん）し、闘病生活を続けていた。