【「月刊コミック 電撃大王 2026年5月号」】 3月27日 発売 価格：860円

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KADOKAWAは、「月刊コミック 電撃大王 2026年5月号」を3月27日に発売。同号にて「とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲」が最終回を迎えた。

本作は電撃文庫「とある魔術の禁書目録（インデックス）」から派生したスピンオフコミック。約19年にわたって連載され、TVアニメ第4期の制作も決定している。

完結を記念して、同号では原作・鎌池和馬氏とキャラクターデザイン・はいむらきよたか氏のスペシャルコメントを掲載。また、他の「とある」シリーズで作画を務める近木野中哉氏、山路新氏、乃木康仁氏、strelka氏がイラストを寄稿している。

TVアニメで御坂美琴の声を演じる佐藤利奈さんなど主要キャスト陣のコメントも掲載。さらに、歴代主題歌を手掛けてきたfripSideの八木沼悟志氏もメッセージを寄せている。

(C)鎌池和⾺/KADOKAWA/PROJECT-ITEM

