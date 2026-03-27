【参加費無料】旅行券など豪華景品が当たる！アプリで参加できる「みんなでウオーキングラリー2026」開催中

タニタヘルスリンクは、2026年3月27日から5月8日まで、オンライン歩数競争イベント「HealthPlanet Walk みんなでウオーキングラリー2026」を参加費無料で開催しています。

参加受付は4月23日まで

タニタヘルスリンクが実施している「ウオーキングラリー」は、ウェブ上で国内外の名所や旧跡などを舞台に参加者同士で歩数を競い合うヘルスケアコンテンツです。

歩数競争をしながらバーチャルコース上のチェックポイントを巡り、期間内でゴールを目指すというもの。

今回の舞台は「富士山編」で、三保の松原（静岡県）から富士山を経由して東京タワーを目指すバーチャルコースが登場しています。

ゴールまでの想定合計歩数は25万5000歩。1日平均約6000歩で完歩できる計算なので、普段あまり運動しない人でも参加しやすい設定になっています。

イベント期間は3月27日から5月8日まで、参加申込期日は4月23日までです。

また、期間中にゴールに必要な歩数を達成した参加者の中から抽選で、下記の賞品が当たります。

【A賞】カード型旅行券 JTBトラベルギフト 5万円分（1人）

【B賞】ヘアードライヤー ナノケア（1人）

【C賞】へルシオ ホットクック（1人）

【D賞】衣類スチーマー（1人）

【E賞】タニタコーヒー プレミアムブレンド ドリップバッグ10個入りセット（10人）

参加には「HealthPlanet」または「HealthPlanet Walk」のアカウント登録（無料）が必要です。詳細はイベントページから確認できます。

東京バーゲンマニア編集部