「『まとまる気まるで無し！』フェアの意味を問い続けるヤングアニマルの、とにかくすげえの集めましたフェア」

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白泉社は、「『まとまる気まるで無し！』フェアの意味を問い続けるヤングアニマルの、とにかくすげえの集めましたフェア」を丸善ジュンク堂書店の一部店舗にて開催する。期間は3月27日から4月27日まで。

本フェアは、ヤングアニマルやヤングアニマZERO、ヤングアニマルWebにて連載中の対象タイトルを購入すると、各作品の描き下ろしをあつめた「購入特典：特製小冊子」がプレゼントされるというもの。

対象作品には、「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」や「きみと一緒に通いたい」などがラインナップされている。

□フェア参加店舗一覧

【フェア参加タイトル】

「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」1～3巻（C）まるよのかもめ／白泉社

「捕虜英雄 ～捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる～」1～2巻（C）海空りく、真じろう／白泉社

「きみと一緒に通いたい」1巻（C）うおやま／白泉社

「Q研」1巻（C）赤堀君／白泉社

「魔法機械人間906」1巻（C）吉永裕ノ介／白泉社

「邪命邪魅」1巻（C）梅田阿比／白泉社

「それでも書きたい有馬くん」1巻（C）真田つづる／白泉社

購入特典小冊子・表紙

購入特典小冊子・裏表紙

※フェア期間中に、対象作品のいずれか1冊を購入で配布いたします。

※購入者特典です。

※先着順で、なくなり次第配布終了になります。

※一部配布のない店舗があります。配布状況など、詳しくは各店までご確認ください。

（C）まるよのかもめ／白泉社

（C）海空りく、真じろう／白泉社

（C）うおやま／白泉社

（C）赤堀君／白泉社

（C）吉永裕ノ介／白泉社

（C）梅田阿比／白泉社

（C）真田つづる／白泉社