セガは、龍が如くスタジオによる完全新作『STRANGER THAN HEAVEN』の3rdティザートレーラーをXbox Partner Previewにて公開した。

【画像あり】『STRANGER THAN HEAVEN』新トレーラー スクリーンショット

今回公開された3rdティザートレーラーでは、本作の舞台が5つの時代、5つの街であることが明らかになった。映像の中では、龍が如くシリーズでおなじみの蒼天掘や神室町らしき場面も登場している。

あわせて、本作の全貌が明らかになる特別番組「Xbox Presents: A Special Look at STRANGER THAN HEAVEN」を5月7日午前8時から配信することが発表された。番組について、日米を代表する豪華スターたちによる発表をお楽しみくださいとアナウンスされている。番組の詳細は後日告知される予定だ。

また、本日よりティザーサイトがオープンしたほか、公式Xおよび公式Instagramも開設されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）