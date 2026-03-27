■ドル円終値の推移

　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比
　０３月２７日　１５９円９４～９６銭　　　　　　　（△０．４５）
　０３月２６日　１５９円４９～５０銭　　　　　　　（△０．３６）
　０３月２５日　１５９円１３～１５銭　　　　　　　（△０．６４）
　０３月２４日　１５８円４９～５０銭　　　　　　　（▼１．０９）
　０３月２３日　１５９円５８～６０銭　　　　　　　（△０．３８）
　０３月１９日　１５９円２０～２３銭　　　　　　　（△０．４４）
　０３月１８日　１５８円７６～７８銭　　　　　　　（▼０．４６）
　０３月１７日　１５９円２２～２４銭　　　　　　　（▼０．０６）
　０３月１６日　１５９円２８～２９銭　　　　　　　（▼０．１４）
　０３月１３日　１５９円４２～４４銭　　　　　　　（△０．６４）
　０３月１２日　１５８円７８～８１銭　　　　　　　（△０．５６）
　０３月１１日　１５８円２２～２４銭　　　　　　　（△０．９１）
　０３月１０日　１５７円３１～３３銭　　　　　　　（▼１．１４）
　０３月０９日　１５８円４５～４７銭　　　　　　　（△０．９３）
　０３月０６日　１５７円５２～５５銭　　　　　　　（△０．２７）
　０３月０５日　１５７円２５～２７銭　　　　　　　（▼０．１９）
　０３月０４日　１５７円４４～４７銭　　　　　　　（△０．０３）
　０３月０３日　１５７円４１～４３銭　　　　　　　（△０．４３）
　０３月０２日　１５６円９８～００銭　　　　　　　（△０．９０）
　０２月２７日　１５６円０８～１０銭　　　　　　　（△０．０５）
　０２月２６日　１５６円０３～０４銭　　　　　　　（△０．１２）
　０２月２５日　１５５円９１～９３銭　　　　　　　（▼０．１９）
　０２月２４日　１５６円１０～１１銭　　　　　　　（△０．６１）
　０２月２０日　１５５円４９～５９銭　　　　　　　（△０．５３）
　０２月１９日　１５４円９６～９８銭　　　　　　　（△１．３０）
　０２月１８日　１５３円６６～６９銭　　　　　　　（△０．５８）
　０２月１７日　１５３円０８～０９銭　　　　　　　（▼０．２６）
　０２月１６日　１５３円３４～３５銭　　　　　　　（▼０．０５）
　０２月１３日　１５３円３９～４１銭　　　　　　　（△０．３９）
　０２月１２日　１５３円００～０２銭　　　　　　　（▼２．５６）
　０２月１０日　１５５円５６～５８銭　　　　　　　（▼１．０２）
　０２月０９日　１５６円５８～６１銭　　　　　　　（▼０．３０）
　０２月０６日　１５６円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．２３）
　０２月０５日　１５７円１１～１３銭　　　　　　　（△０．６９）
　０２月０４日　１５６円４２～４４銭　　　　　　　（△１．０２）
　０２月０３日　１５５円４０～４２銭　　　　　　　（△０．５２）
　０２月０２日　１５４円８８～９０銭　　　　　　　（△１．０９）
　０１月３０日　１５３円７９～８１銭　　　　　　　（△０．４７）
　０１月２９日　１５３円３２～３３銭　　　　　　　（△０．６９）
　０１月２８日　１５２円６３～６５銭　　　　　　　（▼２．０８）