食の多様化や価格の高騰などで、米の消費量が減っています。こうした中、JAグループ岡山が岡山県産米の消費拡大PR活動を行いました。

【写真を見る】岡山後楽園で県産米「きぬむすめ・にこまる」の消費拡大PR 来園者にセット300個 おにぎりの試食も

後楽園で開かれたPR活動は、昨年収穫された岡山県産の「きぬむすめ」が「米の食味ランキング」で10年連続、「にこまる」が3回目の最高評価・特Aを取得したことを記念して行われたものです。

イベントでは、「きぬむすめ・にこまる」のセット300個を来園者に配り、「岡山県産米を家庭でも楽しんで」と呼びかけました。

（JA岡山中央会 青江伯夫会長）

「この2種目が特Aを取れたというのは、岡山県にとっても農家にとっても、生産者にとっても本当に力強い後押しになるので、消費拡大につなげていきたい」

また、特A受賞米で作ったおにぎりの試食も行われました。

（来園者）

「とても新鮮でおいしいです」

（就実高校のバレーボール部員）

「このお米食べたら、予選突破して全国頑張ります。日本一取ります」

JAグループ岡山では、今後も県産米の消費拡大に向けた取り組みを続けるとしています。