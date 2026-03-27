今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、最終回（第125回、2026年3月27日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

フロッグコートの謎

「あの頃の私は、気付いちょりませんでした。私が。あの人を縛りつけちょるということを……」

とトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）の回想がはじまる。

洋装嫌いなヘブン（トミー・バストウ）を外出時は洋装に縛り付けていたことに端を発して、トキが思い出したのは、フロッグコート。冬場の洋装おしゃれの締めはこのコート。トキはいつも「フロッグコート」「フロッグコート」としつこかった。ここで、前から視聴者が疑問に思っていたことがある。

フロッグではなくフロックだろうと。

その謎がここで明かされる。

いつもいやがっていたこのフロッグコートをヘブンがある頃から嫌がらずに着るようになった。むしろ、ときには機嫌よく。

「ママさん、あれ、あれ、どこあれ」

「フロッグコートですね」

こんなやりとりをしていたふたり。

「西洋人らしくあることを、受け入れたんだと思っちょったんですが。今思うと、縛りつけようとする私に愛想が尽きて、それで笑っちょったんです」

と思い出してはまた反省するトキ。

ところが聞いていた丈（杉田雷麟）は笑い出す。それはトキの勘違いだと。

勘違いにはふたつある。

まず、トキはフロックコートをフロッグ（蛙）コートと勘違いしていたのだ。

丈の考察は、ヘブンはフロッグコートと間違えているトキが愛おしく、トキとのやりとりを楽しんでいた。それをトキが自分にあきれていたと勘違いした。

誤解はすべて解けた。

みんな大笑い。

トキは胸のつかえが落ちたように楽になる。こういうおもしろい話ならいくらでもある。ビールを琵琶やサワ（円井わん）と間違えたこともあった。サンキューもセンキョーと言い続けていた。これまでのトキの聞き間違いは最終回の布石であったのか。

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