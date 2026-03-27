『Mステ』春の3時間半SPアーティスト歌唱楽曲解禁！小泉今日子は27年ぶりの出演決定
写真：第3弾アーティスト含む、『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』出演者
『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』が、4月3日18時30分より放送。このたび、第3弾出演アーティストと歌唱楽曲が解禁された。
■NEWS増田貴久は名曲を生パフォーマンス
最後の出演アーティストとして発表されたのは、小泉今日子。27年ぶりの『Mステ』出演となる。
さらに、当日披露される楽曲も大発表。サカナクションが「怪獣」、EXILEが「I Wish For You」、松平 健が「マツケンサンバII」、森山直太朗、コブクロがそれぞれこの季節にぴったりの「さくら」、「桜」を披露する他、森高千里は「私がオバさんになっても」、今回出演が発表された小泉今日子は「あなたに会えてよかった」といった名曲を披露する。
また、ピコ太郎は世界中で大ヒットした「Pen-Pineapple-Apple-Pen」を、NEWS増田貴久は“視聴者が選ぶ「まっすー名曲カバー3択」と題し、あの名曲を生パフォーマンスする。
■出演アーティスト＆楽曲 ※五十音順
INI「All 4 U」
アイナ・ジ・エンド：後日発表
EXILE「I Wish For You」「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」
CUTIE STREET「ナイスだね ～ ぷりきゅきゅ」
King & Prince「Waltz for Lily」
King & Prince × 50TA「希望の丘」
小泉今日子「ビューティフル・ネーム」「あなたに会えてよかった』
コブクロ「桜」
サカナクション「いらない」「怪獣」
STARGLOW「USOTSUKI」
Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」
ZORN × 後藤真希「地元LOVE feat. 後藤真希」
timelesz「GOOD TOGETHER」
DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」
DISH//「ヒーロー」
NiziU「Too Bad」
BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」
ピコ太郎「Pen-Pineapple-Apple-Pen ～ Shin-Pen-Pineapple-Apple-Pen」
FANTASTICS「FINALE」
50TA「紅葉に抱かれて ～ PERFECT LOVE」
MAZZEL「Get Up And Dance」
増田貴久：視聴者が選ぶ「まっすー名曲カバー3択」
松平 健「マツケンサンバII」
森高千里「私がオバさんになっても」
森山直太朗「さくら」
LiSA「DECOTORA15」
■番組情報
テレビ朝日系『ミュージックステーション DREAM LIVE春の3時間30分スペシャル』
04/03（金）18:30～
MC：タモリ / 鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）
※記事初出時、一部誤りがありました。お詫びして訂正いたします。