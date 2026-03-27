『Mステ』春の3時間半SPアーティスト歌唱楽曲解禁！小泉今日子は27年ぶりの出演決定

写真：第3弾アーティスト含む、『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』出演者

『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』が、4月3日18時30分より放送。このたび、第3弾出演アーティストと歌唱楽曲が解禁された。

■NEWS増田貴久は名曲を生パフォーマンス

最後の出演アーティストとして発表されたのは、小泉今日子。27年ぶりの『Mステ』出演となる。

さらに、当日披露される楽曲も大発表。サカナクションが「怪獣」、EXILEが「I Wish For You」、松平 健が「マツケンサンバII」、森山直太朗、コブクロがそれぞれこの季節にぴったりの「さくら」、「桜」を披露する他、森高千里は「私がオバさんになっても」、今回出演が発表された小泉今日子は「あなたに会えてよかった」といった名曲を披露する。

また、ピコ太郎は世界中で大ヒットした「Pen-Pineapple-Apple-Pen」を、NEWS増田貴久は“視聴者が選ぶ「まっすー名曲カバー3択」と題し、あの名曲を生パフォーマンスする。

■出演アーティスト＆楽曲 ※五十音順

INI「All 4 U」

アイナ・ジ・エンド：後日発表

EXILE「I Wish For You」「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」

CUTIE STREET「ナイスだね ～ ぷりきゅきゅ」

King & Prince「Waltz for Lily」

King & Prince × 50TA「希望の丘」

小泉今日子「ビューティフル・ネーム」「あなたに会えてよかった』

コブクロ「桜」

サカナクション「いらない」「怪獣」

STARGLOW「USOTSUKI」

Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」

ZORN × 後藤真希「地元LOVE feat. 後藤真希」

timelesz「GOOD TOGETHER」

DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」

DISH//「ヒーロー」

NiziU「Too Bad」

BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」

ピコ太郎「Pen-Pineapple-Apple-Pen ～ Shin-Pen-Pineapple-Apple-Pen」

FANTASTICS「FINALE」

50TA「紅葉に抱かれて ～ PERFECT LOVE」

MAZZEL「Get Up And Dance」

増田貴久：視聴者が選ぶ「まっすー名曲カバー3択」

松平 健「マツケンサンバII」

森高千里「私がオバさんになっても」

森山直太朗「さくら」

LiSA「DECOTORA15」

■番組情報

テレビ朝日系『ミュージックステーション DREAM LIVE春の3時間30分スペシャル』

04/03（金）18:30～

MC：タモリ / 鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

※記事初出時、一部誤りがありました。お詫びして訂正いたします。