「日経225ミニ」手口情報（27日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限7048枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月27日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7048枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7048( 7048)
バークレイズ証券 3843( 3843)
SBI証券 7621( 3009)
ソシエテジェネラル証券 2172( 2172)
楽天証券 3776( 1312)
松井証券 844( 844)
フィリップ証券 400( 400)
マネックス証券 256( 256)
ドイツ証券 143( 143)
インタラクティブ証券 135( 135)
三菱UFJeスマート 331( 115)
JPモルガン証券 60( 60)
日産証券 54( 54)
ゴールドマン証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 250( 250)
ソシエテジェネラル証券 227( 227)
SBI証券 214( 96)
フィリップ証券 83( 83)
松井証券 76( 76)
マネックス証券 70( 70)
楽天証券 44( 28)
三菱UFJeスマート 44( 26)
JPモルガン証券 13( 13)
ドイツ証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 216073( 216073)
ソシエテジェネラル証券 102135( 102135)
バークレイズ証券 59118( 59118)
SBI証券 103000( 36904)
楽天証券 62286( 28778)
松井証券 28255( 28255)
日産証券 11212( 11212)
三菱UFJeスマート 15010( 8942)
ビーオブエー証券 7686( 7686)
サスケハナ・ホンコン 5982( 5982)
マネックス証券 5816( 5816)
JPモルガン証券 4891( 4891)
モルガンMUFG証券 4495( 4493)
フィリップ証券 2396( 2396)
みずほ証券 2090( 2090)
インタラクティブ証券 2019( 2019)
BNPパリバ証券 1815( 1815)
ゴールドマン証券 838( 838)
UBS証券 690( 690)
広田証券 621( 621)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース