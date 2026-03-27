「日経225ミニ」手口情報（27日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限1万3123枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月27日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3123枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13123( 8123)
ソシエテジェネラル証券 5735( 5735)
バークレイズ証券 4575( 4575)
SBI証券 7242( 2710)
楽天証券 3794( 1296)
松井証券 630( 630)
インタラクティブ証券 502( 502)
フィリップ証券 418( 418)
マネックス証券 369( 369)
三菱UFJeスマート 684( 306)
日産証券 97( 97)
ドイツ証券 46( 46)
JPモルガン証券 2020( 20)
ゴールドマン証券 5017( 17)
立花証券 13( 13)
岩井コスモ証券 6( 6)
光世証券 1( 1)
BNPパリバ証券 2000( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 100( 100)
ABNクリアリン証券 100( 100)
フィリップ証券 66( 66)
マネックス証券 54( 54)
SBI証券 115( 43)
松井証券 34( 34)
楽天証券 76( 26)
ドイツ証券 9( 9)
インタラクティブ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 15( 5)
日産証券 2( 2)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 208291( 208283)
ソシエテジェネラル証券 134337( 134329)
バークレイズ証券 69833( 69833)
SBI証券 98627( 34017)
松井証券 24643( 24643)
楽天証券 54870( 23798)
日産証券 18623( 18623)
サスケハナ・ホンコン 15648( 15648)
モルガンMUFG証券 11798( 11792)
三菱UFJeスマート 15882( 8980)
ビーオブエー証券 8863( 8863)
ゴールドマン証券 8459( 8405)
JPモルガン証券 8323( 8323)
BNPパリバ証券 6119( 6119)
SMBC日興証券 5821( 5821)
マネックス証券 5685( 5685)
みずほ証券 3658( 3648)
広田証券 3291( 3291)
野村証券 3240( 3164)
フィリップ証券 2692( 2692)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース