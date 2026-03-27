「TOPIX先物」手口情報（27日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限4万436枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月27日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の4万436枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 40436( 36928)
ABNクリアリン証券 35578( 34366)
バークレイズ証券 28549( 20916)
JPモルガン証券 22399( 16351)
モルガンMUFG証券 21745( 14214)
ゴールドマン証券 27567( 11293)
みずほ証券 17593( 5210)
ビーオブエー証券 10386( 5026)
野村証券 8008( 4383)
シティグループ証券 4243( 3595)
サスケハナ・ホンコン 3514( 3514)
SMBC日興証券 3991( 3385)
BNPパリバ証券 2659( 2094)
UBS証券 2406( 1936)
日産証券 1350( 1350)
三菱UFJeスマート 1356( 1318)
大和証券 2168( 1078)
SBI証券 3708( 918)
三菱UFJ証券 4444( 786)
ドイツ証券 722( 722)
HSBC証券 65( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース