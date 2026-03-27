「日経225先物」手口情報（27日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限9613枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月27日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9613枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9613( 9558)
ソシエテジェネラル証券 4829( 4829)
バークレイズ証券 4652( 4652)
サスケハナ・ホンコン 1175( 1175)
松井証券 928( 928)
楽天証券 1534( 914)
SBI証券 1465( 889)
ゴールドマン証券 1538( 797)
モルガンMUFG証券 740( 740)
日産証券 478( 478)
ビーオブエー証券 448( 441)
JPモルガン証券 378( 350)
インタラクティブ証券 327( 327)
みずほ証券 269( 269)
三菱UFJeスマート 334( 262)
BNPパリバ証券 213( 202)
ドイツ証券 156( 156)
マネックス証券 150( 150)
HSBC証券 122( 122)
三菱UFJ証券 110( 110)
シティグループ証券 35( 0)
野村証券 7( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 76( 76)
ABNクリアリン証券 60( 60)
ドイツ証券 7( 7)
バークレイズ証券 7( 7)
JPモルガン証券 5( 5)
光世証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 7( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース