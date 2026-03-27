◇MLB ドジャース 8-2 ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースはこの試合、9回に登板したタナー・スコット投手がダイヤモンドバックス打線を三者凡退に打ち取り、大事な開幕戦を勝利で締めくくりました。

スコット投手は9回、先頭のコービン・キャロル選手に対して初球148キロのスライダー、2球目も148キロのスライダーで追い込むと、3球目も146キロのスライダーでレフトへのフライで打ち取ります。続くヘラルド・ペルドモ選手には初球157キロのストレート、2球目は145キロのスライダーでサードゴロ、2死とすると、最後はガブリエル・モレノ選手を初球147キロのスライダーでストライク、2球目を158キロのストレートは外角に外れるものの、最後は141キロのスライダーでショートフライに打ち取り、わずか8球で3つのアウトを奪いました。

昨季のスコット投手は主にクローザーとして、61試合57回を投げましたが本来の実力が発揮できず。成績はコンスタントにメジャーで出場するようになった2018年以降(2017年は2試合出場のため除外)、ワースト4番目の防御率4.74、ワースト2番目の被安打54、ワースト3番目の自責点30、そしてキャリアワーストの被本塁打11でした。

これまでのスコット投手はキャリアを経るとともに成長し、近年の活躍は目覚ましいものがありました。特に2024年はマーリンズとパドレスに所属し、マーリンズでは44試合45.2回を投げ、防御率1.18、被安打19、被本塁打2、自責点6、パドレスでは28試合26.1回を投げ、防御率2.73、被安打26、被本塁打1、自責点8でした。

さらにその好調だった2024年は、ストレートの平均球速が97.0マイル(約156.1キロ)、スライダーが88.5マイル(約142.4キロ)、シンカーが97.7マイル(157.2キロ)。一方、ドジャースに加入した2025年はストレートが96.5マイル(155.3キロ)、スライダーは88.9マイル(143キロ)、シンカーが94.8マイル(152.5キロ)とスライダー以外は球速が下がっていました。そして今季の初登板で投げた8球の球速を見てみると、ストレートは2球で2025年はおろか2024年の平均球速よりも速く、スライダーは6球中5球がその2年間の平均球速を大きく上回っていたことがわかります。

もちろん起用法や環境の変化など様々な要因が関連するなかでの好不調や成績の変化ですが、球威のある球を終始投げ込み、打者3人を完璧に抑える熱投を披露したスコット投手。今季どれだけドジャースの勝利に貢献できるか注目です。