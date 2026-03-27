プロ野球のファーム・リーグは27日、東、中、西地区とファーム交流戦の計6試合が行われた。

巨人は日本ハムとのファーム交流戦（鎌ケ谷）に5―1。先発・又木が7回6安打1失点で2勝目を挙げた。石塚が3安打2打点、ドラフト4位・皆川（中大）が3安打1打点。日本ハム先発・福島は4回1/3を6安打2失点で1敗目。細川が2安打1打点、阪口が2安打だった。

東地区でオイシックスはロッテ戦（ロッテ浦和）に5―0で完封勝利。先発・笠原が7回4安打無失点の好投で1勝目（1敗）を挙げた。漆原が3回に1号2ラン、園部が3安打、中沢が2安打。ロッテ先発・唐川は5回5安打3失点で2敗目。

ヤクルトは楽天戦（森林どりスタジアム泉）に1―0で完封勝利。9回1死で途中出場の西村が決勝の左犠飛を放った。先発のドラフト4位・増居（トヨタ自動車）が5回3安打無失点で、3番手・石原が2回無安打4奪三振無失点で1勝目。楽天先発・早川は9回4安打1失点（自責0）の完投も1敗目（1勝）。打線は3安打に終わった。

中地区で中日は西武戦（カーミニークフィールド）に11―5で逆転勝ち。ドラフト6位・花田（東洋大）が4回の3号2ランなど2安打、森駿が6回に1号2ラン、石橋が7回の1号3ランなど2安打をマークした。先発・松木平は3回6安打4失点で、2番手・三浦が3回3安打1失点で2勝目。西武は平沢が3回に1号2ラン、仲三が3回の1号ソロなど2安打2打点。先発の育成選手・川下が5回8安打5奪三振6失点で1敗目（1勝）。

西地区でソフトバンクはオリックス戦（タマホームスタジアム筑後）に9―5。ドラフト5位・高橋（JR東日本）が2安打2打点、山本が2安打1打点。先発・東浜が5回10安打4失点で2勝目を挙げた。オリックス先発・山岡は4回7安打4奪三振8失点（自責4）で1敗目。山中、池田が3安打1打点、育成選手の寺本、ドラフト4位・窪田（札幌日大）が2安打1打点だった。

阪神は広島戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に5―0で完封勝利。先発・ラグズデールが4回2/3を3安打5奪三振無失点で、2番手・今朝丸が2回1/3を無安打3奪三振無失点で1勝目を挙げた。育成選手の福島、山田、井坪が2安打。広島先発・高は6回6安打4失点（自責2）で1敗目。育成選手のラミレスが2安打をマーク。