3月26日、タレントの王林がInstagramを更新。胸元が大きく開いたセクシーなダンス衣装で“美ボディ”を披露し、ファンからは歓声が寄せられている。

《きのうでしたっ今回もトリを飾らせてもらいました…ふぇん ありがとうございました! こんなあったかいLiveないんじゃないかってくらいの、ダンサーのみんなからアーティストの皆さん、お客さんも輝く場所 ステージから見えるみんなの顔がほんとに優しくて、とってもたのしかったなぁ》などと投稿。胸元が大きく開いたキャミソールミニワンピに、首元や耳にアクセサリーをつけ、ジュエリーフェイスシールを貼った華やかな印象かつ美ボディショットを披露した。

王林は、25日に都内で開催された、歌とダンスの融合イベント『Move』第3回に出演し、パフォーマンスを披露していた。Instagramのコメント欄には、ファンから

《堂々たるステージングだったよ もうすっかり一流のパフォーマーだね》

《めんこくてキレイでかっこいい》

《えっ、K-POPアイドルかと思った。可愛い》

など、王林のパフォーマンスやビジュアルを称賛する声が寄せられている。

もともとは青森の素朴な女の子というイメージが強い王林。今回のビジュアルはそれを脱し、洗練された大人の女性という印象が強いせいか、《王林ちゃん…どんどん綺麗になりますね》と“美形化”を指摘する声も出ている。

王林は青森で活動する女性ローカルアイドルグループ「りんご娘」のリーダーを務めたが、2022年に卒業。その後は、津軽弁トークを持ち味として『ヒルナンデス!』（日本テレビ系）に金曜レギュラーで出演するなど、バラエティ番組に引っ張りだこだ。2025年4月からは、地元で冠番組『王林の産地直送☆日本最高!!』（青森朝日放送）もスタートしている。

芸能記者が言う。

「長らく、王林さんは地元である青森で生活しながら、東京で仕事する際にはホテルに滞在する“ホテル暮らし”をしていましした。しかし、2025年2月に都内に部屋を借りたことを明かしており、東京と青森を行き来する2拠点生活となっています。地元の仕事も大切にしながら、東京での生活も満喫しているようです。東京での仕事が軌道に乗り出してからは、ビジュアルがだんだんと華やかになったことに加え、東京のクラブ通いを公言したりと、東京の色が強まっている感じがあります。

今回のスタイルではしっかりとアイラインを引いたメイクで、目の大きさも強調され、さらに唇もぷっくりとした形が印象的です。体にぴったりと密着した衣装の効果でボディラインが強調され、色っぽい顔を見せています」

東京で生活する時間が増えれば増えるほど、王林のビジュアルは、パワーアップしていくのかもしれない。