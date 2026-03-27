「ナイトフラワー」7kg増量で挑んだ格闘家役にプロ絶賛 27年前期朝ドラ主演へ――“憑依型”の極致をゆく森田望智とは【プロフィール】
【モデルプレス＝2026/03/27】北川景子が主演を務めた映画「ナイトフラワー」が、Prime Videoにて配信中。本記事では、作品のキーパーソンとなる芳井多摩恵役を演じた森田望智（もりた・みさと／29）を紹介する。
【写真】27年朝ドラ女優、7kg増量で挑んだ格闘シーン
今作は、日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞した「ミッドナイトスワン」（2020年）の内田英治監督が手掛けた“真夜中シリーズ”最新作。借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親・永島夏希（北川景子）が、2人の子供の夢を叶えるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンスだ。
森田が演じたのは、心に深い孤独を抱える格闘家・多摩恵。ドラッグの売人になることを決意した夏希の“ボディーガード役”として、彼女と危うい絆を深めていく重要な役どころである。
森田は格闘家役を体現すべく、約半年間に及ぶ過酷なトレーニングに挑み7kg増量。本編で見せる迫力の格闘シーンは、プロの格闘家も絶賛するセンスを見せつける。普段の穏やかな姿からは一変、ゴングが鳴ると別人のように相手に挑みかかり、獣のように戦う姿で多摩恵を熱演。心身ともにアスリートの身体を作り上げ、見事「第49回日本アカデミー賞」最優秀助演女優賞を受賞した。
森田は1996年9月13日生まれ、神奈川県出身。2011年、テレビCMで女優としての活動を始める。彼女の名を世界に知らしめたのは、Netflixシリーズ「全裸監督」（2019年）だろう。ヒロインである実在のセクシー女優・黒木香役という難役を、物怖じしない大胆さと繊細な感情表現で見事に演じきり、脚光を浴びた。
その後、ドラマ「おかえりモネ」（2021年／NHK朝ドラ）、「バイバイ、マイフレンド」（2023年／フジテレビ系）、「最高の教師」（2023年／日本テレビ系）、「ザ・トラベルナース」（2024年／テレビ朝日系）、「恋は闇」（2025年／日本テレビ系）、「いつか、無重力の宙で」（2025年／NHK）、映画「シティーハンター」（2024年／Netflix）、「ほどなく、お別れです」（2026年）など数々の話題作に出演。どの役を演じても“憑依”したようにその役になりきる演技力で注目を集めている。
着実にキャリアを積み上げる森田は2024年、「虎に翼」（NHK朝ドラ）でヒロインの親友で兄嫁でもある米谷花江役を好演。「おかえりモネ」以来3年ぶり2度目の朝ドラ出演で、家族を支える魅力的なキャラクターを演じ、視聴者の心を鷲掴みにした。
そして、2025年11月、2027年度前期の朝ドラ「巡るスワン」の主演を務めることが発表された。脚本を手掛けるのは、稀代のヒットメーカー・バカリズム。森田が演じるのは、刑事に憧れ警察官になった女性警察官だ。夢に猛進するわけでもなく、休日には友人と愚痴をこぼす等身大のヒロインが、“何も起こらない日常を守る”という道を見つけるまでのヒューマンコメディーとなる。
凄絶な格闘家から親しみやすい等身大の女性まで、常に新たなキャラクターで観る者を惹き込む森田。2026年もその勢いは加速するばかりだ。彼女が次にどんな世界を見せてくれるのか、期待は高まる一方である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27年朝ドラ女優、7kg増量で挑んだ格闘シーン
◆森田望智「ナイトフラワー」で7kg増量
今作は、日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞した「ミッドナイトスワン」（2020年）の内田英治監督が手掛けた“真夜中シリーズ”最新作。借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親・永島夏希（北川景子）が、2人の子供の夢を叶えるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンスだ。
森田は格闘家役を体現すべく、約半年間に及ぶ過酷なトレーニングに挑み7kg増量。本編で見せる迫力の格闘シーンは、プロの格闘家も絶賛するセンスを見せつける。普段の穏やかな姿からは一変、ゴングが鳴ると別人のように相手に挑みかかり、獣のように戦う姿で多摩恵を熱演。心身ともにアスリートの身体を作り上げ、見事「第49回日本アカデミー賞」最優秀助演女優賞を受賞した。
◆森田望智「全裸監督」で話題 驚異の“憑依”演技
森田は1996年9月13日生まれ、神奈川県出身。2011年、テレビCMで女優としての活動を始める。彼女の名を世界に知らしめたのは、Netflixシリーズ「全裸監督」（2019年）だろう。ヒロインである実在のセクシー女優・黒木香役という難役を、物怖じしない大胆さと繊細な感情表現で見事に演じきり、脚光を浴びた。
その後、ドラマ「おかえりモネ」（2021年／NHK朝ドラ）、「バイバイ、マイフレンド」（2023年／フジテレビ系）、「最高の教師」（2023年／日本テレビ系）、「ザ・トラベルナース」（2024年／テレビ朝日系）、「恋は闇」（2025年／日本テレビ系）、「いつか、無重力の宙で」（2025年／NHK）、映画「シティーハンター」（2024年／Netflix）、「ほどなく、お別れです」（2026年）など数々の話題作に出演。どの役を演じても“憑依”したようにその役になりきる演技力で注目を集めている。
◆森田望智、2027年朝ドラ主演へ
着実にキャリアを積み上げる森田は2024年、「虎に翼」（NHK朝ドラ）でヒロインの親友で兄嫁でもある米谷花江役を好演。「おかえりモネ」以来3年ぶり2度目の朝ドラ出演で、家族を支える魅力的なキャラクターを演じ、視聴者の心を鷲掴みにした。
そして、2025年11月、2027年度前期の朝ドラ「巡るスワン」の主演を務めることが発表された。脚本を手掛けるのは、稀代のヒットメーカー・バカリズム。森田が演じるのは、刑事に憧れ警察官になった女性警察官だ。夢に猛進するわけでもなく、休日には友人と愚痴をこぼす等身大のヒロインが、“何も起こらない日常を守る”という道を見つけるまでのヒューマンコメディーとなる。
凄絶な格闘家から親しみやすい等身大の女性まで、常に新たなキャラクターで観る者を惹き込む森田。2026年もその勢いは加速するばかりだ。彼女が次にどんな世界を見せてくれるのか、期待は高まる一方である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】