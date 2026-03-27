「何か物足りない、、」そんな日に！【大人のハニーズ】40・50代の即戦力「ジレ & ベスト」

春コーデに物足りなさを感じたら、ジレやベストを取り入れてみて。シンプルな装いにプラスするだけで、ぐっとこなれた印象に引き上げられるかも。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、40・50代の即戦力として使える「ジレ & ベスト」を紹介します。

ウエストマークですっきり美シルエット

【GLACIER lusso】「ベルト付ノーカラージレ」\4,980（税込）

同素材のベルト付きで、メリハリシルエットを演出しやすいジレ。ノーカラーデザインで顔まわりがすっきり見えやすく、ブラウスなどとレイヤードもしやすいアイテムです。比翼仕立てでボタンが隠れる、洗練された雰囲気も素敵。大人女性の通勤からお出かけまで幅広く使え、即戦力として活躍してくれそうです。セットアップ対応のスカートと合わせるのもおすすめ。

重ねるだけで旬顔に導くニットベスト

【GLACIER lusso】「ニットベスト」\3,980（税込）

ショート丈で、レイヤードにぴったりなニットベスト。クルーネック & ゆったりとした身幅で、シャツやブラウスともレイヤードしやすそうです。きれいめにもカジュアルにも振りやすいデザインのなので、ワードローブにあると着こなしの幅が広がりそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M