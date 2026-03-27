俳優・阿部亮平が26日、自身のインスタグラムを更新。同日に誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】桜の下でポーズが決まってる 黄色の帽子がめちゃかわいい幼少期

「【誕生日】」と題し、「また一つ歳を重ね46歳になりました、大人になるにつれここ数年は自分の誕生日は改めて感謝する日になってきている。 両親に、兄弟に、妻に、子供たちに、そして、いつも近くにいてくれる仲間に。 感謝の方法や気持ちは違うけど、自分にとって大切な人達。 本当に色んな人に助けられてここまで来れています。」と思いをつづった。



阿部は1980年生まれ、愛知県出身。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では三好三人衆の石成友通役を演じている。「自分が何をお返し出来てるかわからないけれど、これからも感謝の気持ちを忘れずに、人を大切に、感謝の気持ちを大切に。」と記し、「46歳、まだまだ成長していくつもりなのでどうぞ宜しくお願いします。」と改めて表明する。



幼い頃のポーズをとる写真をアップした阿部。チョイスした曲はSnow Manの「Happy Birthday」。同グループのメンバーには同姓同名の「阿部亮平」がいる。最後は「自分を大切にしてくれる人を大切に！ 『義理人情』やっぱり好きな言葉。」と結んだ。



ファンからは「『義理人情』イイですよね」「大河も楽しみにしてます」「(仮面ライダー)電王の時から応援してます」などの声のほか、「Snow Manの曲もありがとうございます」といったコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）