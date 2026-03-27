「ＮＥＷＳ」加藤シゲアキ、父が４年前に白血病発症「池江選手に励まされ」病気を経ての家族の変化も告白

２７日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、３人組アイドルグループ「ＮＥＷＳ」のメンバーで、直木賞に２度ノミネートされた作家の顔を持つ加藤シゲアキ（３８）が出演。父が白血病と診断されたことを明かした。

黒柳徹子から「４年前にお父様が？」と話を向けられると、「白血病になって…びっくりしましたね。すごく元気な人で、当時まだ６０代半ばだったので」と加藤。「なかなか発見に至らなくて、特殊なタイプの白血病だったらしくて。体が痛いと言ってたんですが、数値とかレントゲン写真とかにもパッと見、異常がなかったみたいで、違う難病の病名がついたりして」と振り返った。

「たまたま、救急車で運ばれた時に白血病ということがわかって、そこからは治療に向けて。当時、（競泳の）池江璃花子選手が白血病を公表されて、（復帰して）選手として頑張っているのを見ていたので、それには父も励まされましたね」と語った。

現在は「治療を経て元気になって、４年、今のところ再発もなく過ごせているので、まだ発覚する前ほど元気ではないんですけど、日に日に回復している」という。

黒柳が「ゴルフとマージャン？」と問うと「ゴルフは最近、ようやく始められるようになったと言ってました。マージャンはいつか一緒にやれたらと思って僕も始めたり、ゴルフも始めてみようかなと思ったり」と返答。

また、「白血病は何が大変でしたか？」との質問には、「すごく免疫力が下がるので、母は大変でしたね、食生活も。さい帯血移植っていう治療法で免疫力が下がるので、食べられないものが多かったですね。それこそ赤ちゃんが食べられないものは食べられなくて」と答え、「母がすごくサポートしていて、気がついたら（両親が）すごく仲良くなってましたね。楽しそうです」と話した。

加藤に対しては「言う人じゃなかったんですが、言うようになりましたね『お前の活躍だけが喜びだから』とかって」と父の変化を明かし、「うれしいですね、照れくさいですけど。今は色んなものを頑張っていこうと思いますね。今は僕の友だちとも仲良くなって、一緒にホームパーティーをしたり。海外旅行も行きたいみたいなので、もう少し体調が良くなったら」と“親孝行”を誓っていた。