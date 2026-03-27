第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京・芝１２００メートル）に出走するパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）のＧ１参戦は３歳マイル王に輝いた昨年のＮＨＫマイルＣ以来。成長を遂げた姿で大一番へ打って出る同馬を、６つのポイントからチェックする。

【戦歴】

昨年のＮＨＫマイルカップの勝ち馬。ここ２戦は海外遠征で続けて５着だが、ともに０秒４差と力の差はなかった。３歳夏で５７キロを背負って古馬を一蹴（いっしゅう）したキーンランドカップがかなり強い内容で、スプリント適性は相当高い。当初から前走後はここと決めていただけに、検疫を挟んでも調整は予定通り。ここを勝って、国内の短距離王を襲名する。

【成長】

今春の中東だけではなく、昨秋は豪州遠征。橋口調教師は「行くたびに大人になっています。体はよりスプリンターのようにしっかりしてきましたし、精神面でもオンとオフが利くようになってきました」と語る。ほぼ１０日競馬となる今回の参戦も、サウジへの遠征前から決まっていたこと。心身両面でタフだからこそ組まれたローテだ。

【仕上がり】

１９日の１週前追い切りでは栗東・ＣＷコースで６ハロン８１秒９―１１秒３をマーク。２２日も栗東・坂路で５１秒６―１１秒９と時計を出した。

２６日の最終追い切りは栗東・坂路を単走。全体時計は５５秒４だが、全く無理をすることなく、力強い脚取りで急勾配をグイグイと上がっていくラスト１ハロンのインパクトが強烈だった。涼しい顔で出した時計は１１秒９。パンと張り詰めた馬体からも、力を出せる仕上がりが伝わった。

「少し右に、もたれたり、手前を替えない面もありましたが、最後の１ハロンはさすがだなと思える動きでしたし、回転数を感じました」と騎乗した松山騎手は冷静に振り返った。

【調整過程】

今回は２月のサウジアラビア遠征から輸入検疫、着地検査を経て、栗東へ帰厩できたのが今月１８日。翌１９日に１週前追い切りを行ったが、少し力みがあった。そこで２２日にも坂路でしっかり追い、最終追い切りへ。異例の調整過程になったが、トレーナーは言い切った。「しまいはいい動きでしたし、力を出せる状態にあると思います」。

【距離適性】

ＮＨＫマイルＣの勝ち馬だが、新馬戦、キーンランドＣと１２００メートルも２戦２勝。この舞台は新馬戦（１着）で経験しているのも強みで、自身のＧ１・２勝目の期待がかかる。「トップクラスの馬を相手にどこまでやれるかですね。挑戦者の気持ちで頑張ります」と五十嵐助手は話す。

【枠順】

１枠１番。橋口調教師は「外よりは良かったです。弘平（松山騎手）も内が欲しいと言っていました」とコメント。「あとはうまく馬群をさばいてこられるか。外を回して勝つのが多いけど、オーストラリアでは馬群をさばいてきたので、大丈夫だと思う」と期待をかけた。

最内から昨年のＮＨＫマイルＣ以来のＧ１タイトルを狙う。

※本記事は馬トクサイト、スポーツ報知紙面に掲載した記事をまとめたものです。