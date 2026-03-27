愛知県刈谷市にある洋菓子店「ママン・オヴァール」が、高級シャンパン『ドン・ペリニヨン』を使ったケーキを提供しています。1カ月間熟成させることで深い味わいを実現していて、特別な贈り物として人気を集めています。

■珍しい卵「ルテイン」使ったスイーツがたくさん





今が旬のイチゴのケーキなど、季節の洋菓子が並ぶ洋菓子店「ママン・オヴァール」。





店内にはカフェスペースもあり、10種類ほどのフルーツがのったフレンチトーストや、濃厚なソフトクリーム、クリームブリュレなど、「卵」を使ったスイーツが特徴です。

使っているのは、目の健康をサポートする役割があるとされる「ルテイン」を多く含んだ珍しい卵です。

■1カ月間の熟成で深い味わいに…値段は1本タイプで「6400円」





この店で話題になっているのが、高級シャンパン『ドン・ペリニヨン』を使ったシャンパンケーキ。熟成されたヴィンテージもので1本3万円もするそうです。

作り方は、ルテイン卵・小麦粉・牛乳などを混ぜて型に流し込み、約30分焼き上げてスポンジケーキが完成。そしてドンペリを容器に入れて、ケーキを浸していきます。

スポンジにドンペリを吸収させ、さらに1カ月間も熟成させます。長い時間をかけて生地に馴染ませることで、より深い味わいになるということです。



ドンペリのケーキを作ろうと思った理由は…。



ママン・オヴァールの山田耕司さん：

「もらった方に喜んでもらえる商品をと。高級な食材を使ったギフトを作ろうというところから始まりました」

ケーキは、1本タイプで6400円。一切れでも720円と高額ですが、美味しくて珍しいと、誕生日など特別な日や取引先への贈り物にと買っていく人が多いということです。



他にも、別の種類のシャンパンを使ったレモン、抹茶、オレンジなどのフレーバーも人気となっています。



ママン・オヴァールの山田耕司さん：

「シャンパンの味をしっかり感じられてスポンジもおいしいので、もっと多くの人に知ってもらえるように、新しい商品作りをしていきたいなと思っています」