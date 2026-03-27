アイススケートショー『刀剣乱舞』、描き下ろしビジュアル公開 “躍動感”携えた三日月宗近
人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』を原案とする初のアイススケートショーが、10月3日、4日の2日間にわたって、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催される。それに先立って、描き下ろしキャラクタービジュアルが公開された。
【画像】気になる詳細！『刀剣乱舞』初のアイススケートショー開催
ミュージカル、舞台、アニメ、実写映画、歌舞伎、音楽ライブと多くのメディアミックス展開している『刀剣乱舞』が、次に挑むのは氷の上。「刀」の切っ先が放つ緊張感と、スケート靴の「刃（ブレード）」が刻む麗しき軌跡。氷上で共鳴し合う二つの「刃」が、新次元のスケートエンターテインメントを創り出していく。
今回公開された「三日月宗近 イメージオンアイスver.」は、刀剣乱舞ONLINEの原作スタッフが、本公演のために描き下ろした特別な「三日月宗近」の姿となっている。深い青を基調とした装束に、氷のきらめきを想起させる粒子が舞い、刀剣男士としての静謐（せいひつ）さとフィギュアスケートの躍動感が融合。高く掲げられた刀と、氷を捉えるスケート靴のエッジが、アイスショーのコンセプトである「2つの刃の共鳴」を鮮やかに表現している。
描き下ろしはイメージビジュアルとなり、公演では、よりスケートに特化したスペシャルな衣装を披露する。
【画像】気になる詳細！『刀剣乱舞』初のアイススケートショー開催
ミュージカル、舞台、アニメ、実写映画、歌舞伎、音楽ライブと多くのメディアミックス展開している『刀剣乱舞』が、次に挑むのは氷の上。「刀」の切っ先が放つ緊張感と、スケート靴の「刃（ブレード）」が刻む麗しき軌跡。氷上で共鳴し合う二つの「刃」が、新次元のスケートエンターテインメントを創り出していく。
描き下ろしはイメージビジュアルとなり、公演では、よりスケートに特化したスペシャルな衣装を披露する。