小泉今日子、27年ぶり『Mステ』出演決定 3時間30分SPの披露楽曲解禁【アーティスト＆楽曲一覧】
4月3日のテレビ朝日系『ミュージックステーション』では、「DREAM LIVE」と題し、午後6時30分から春の3時間30分SPを放送する。このたび、小泉今日子が27年ぶりに『Mステ』に出演することが発表され、出演アーティストの披露楽曲も解禁された。
【一覧】春の3時間30分SPに出演する豪華アーティスト
小泉は、ゴダイゴの名曲をリプロダクションカバーした「ビューティフル・ネーム」、そして1991年に発売された「あなたに会えてよかった」の2曲を披露する。
東京・有明のTOKYO DREAM PARKが27日に開業することを記念した今回の3時間30分SP。TOKYO DREAM PARKとも中継をつなぎ、アーティストがスペシャルパフォーマンスを届ける。
■出演アーティスト※五十音順
INI「All 4 U」
アイナ・ジ・エンド：後日発表
EXILE「I Wish For You」「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」
CUTIE STREET「ナイスだね 〜 ぷりきゅきゅ」
King ＆ Prince「Waltz for Lily」
King ＆ Prince × 50TA「希望の丘」
小泉今日子「ビューティフル・ネーム」「あなたに会えてよかった」
コブクロ「桜」
サカナクション「いらない」「怪獣」
STARGLOW「USOTSUKI」
Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」
ZORN × 後藤真希「地元LOVE feat. 後藤真希」
timelesz「GOOD TOGETHER」
DA PUMP 「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」
DISH//「ヒーロー」
NiziU「Too Bad」
BE:FIRST「ALL DAY」
ピコ太郎「Pen-Pineapple-Apple-Pen〜 Shin-Pen-Pineapple-Apple-Pen」
FANTASTICS「FINALE」
50TA「紅葉に抱かれて 〜 PERFECT LOVE」
MAZZEL「Get Up And Dance」
増田貴久：視聴者が選ぶ「まっすー名曲カバー3択」
松平健「マツケンサンバII」
森高千里「私がオバさんになっても」
森山直太朗「さくら」
LiSA「DECOTORA15」
【一覧】春の3時間30分SPに出演する豪華アーティスト
小泉は、ゴダイゴの名曲をリプロダクションカバーした「ビューティフル・ネーム」、そして1991年に発売された「あなたに会えてよかった」の2曲を披露する。
■出演アーティスト※五十音順
INI「All 4 U」
アイナ・ジ・エンド：後日発表
EXILE「I Wish For You」「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」
CUTIE STREET「ナイスだね 〜 ぷりきゅきゅ」
King ＆ Prince「Waltz for Lily」
King ＆ Prince × 50TA「希望の丘」
小泉今日子「ビューティフル・ネーム」「あなたに会えてよかった」
コブクロ「桜」
サカナクション「いらない」「怪獣」
STARGLOW「USOTSUKI」
Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」
ZORN × 後藤真希「地元LOVE feat. 後藤真希」
timelesz「GOOD TOGETHER」
DA PUMP 「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」
DISH//「ヒーロー」
NiziU「Too Bad」
BE:FIRST「ALL DAY」
ピコ太郎「Pen-Pineapple-Apple-Pen〜 Shin-Pen-Pineapple-Apple-Pen」
FANTASTICS「FINALE」
50TA「紅葉に抱かれて 〜 PERFECT LOVE」
MAZZEL「Get Up And Dance」
増田貴久：視聴者が選ぶ「まっすー名曲カバー3択」
松平健「マツケンサンバII」
森高千里「私がオバさんになっても」
森山直太朗「さくら」
LiSA「DECOTORA15」