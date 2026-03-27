元『めざましテレビ』お天気キャスターの田中裕理、東京大学を卒業 袴姿の記念ショット添え報告「春から社会人！頑張ります！」

元『めざましテレビ』お天気キャスターの田中裕理、東京大学を卒業 袴姿の記念ショット添え報告「春から社会人！頑張ります！」