元『めざましテレビ』お天気キャスターの田中裕理、東京大学を卒業 袴姿の記念ショット添え報告「春から社会人！頑張ります！」
フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』の第10代目お天気キャスターを務めた田中裕理（23）が26日、自身のインスタグラムを更新。「東京大学を卒業しました」と報告し、袴姿の記念ショットを披露した。
【写真】「春から社会人！頑張ります！」学位記＆花束を手にニッコリほほ笑む田中裕理
東京大学では、文学部人文学科に所属した田中。投稿では「大学生活の全てが宝物です。本当に濃い時間を過ごせました。フォローという形も含め出会ってくれた全ての人、ありがとうございました！」と感謝いっぱいにつづり、「春から社会人！頑張ります！」と意気込んでいた。
コメント欄には「卒業おめでとうございます」「袴姿ステキ とっても、よく似合う」「とっても綺麗 可愛い」
田中は2002年8月7日生まれ、岡山県出身。23年12月に『ミス東大2023』のグランプリを獲得したことをきっかけにメディア出演に興味を持ち、フリーアナウンサー事務所「セントフォースsprout」に所属。その後、『めざましテレビ』のお天気キャスターに大抜てきされ、24年4月〜6月の期間『めざましテレビ』の毎週金曜と『めざましどようび』の天気コーナーを担当した。
【写真】「春から社会人！頑張ります！」学位記＆花束を手にニッコリほほ笑む田中裕理
東京大学では、文学部人文学科に所属した田中。投稿では「大学生活の全てが宝物です。本当に濃い時間を過ごせました。フォローという形も含め出会ってくれた全ての人、ありがとうございました！」と感謝いっぱいにつづり、「春から社会人！頑張ります！」と意気込んでいた。
田中は2002年8月7日生まれ、岡山県出身。23年12月に『ミス東大2023』のグランプリを獲得したことをきっかけにメディア出演に興味を持ち、フリーアナウンサー事務所「セントフォースsprout」に所属。その後、『めざましテレビ』のお天気キャスターに大抜てきされ、24年4月〜6月の期間『めざましテレビ』の毎週金曜と『めざましどようび』の天気コーナーを担当した。