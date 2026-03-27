NEWSの加藤シゲアキ（38）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の小説が直木賞にノミネートされたことについてのメンバーの反応を明かした。

司会の黒柳徹子は冒頭、加藤について「作家にアイドル、俳優など、マルチな才能でご活躍」と紹介。「直木賞にもノミネート」と2回ノミネートされたと続けた。

また「自分のグループの中に直木賞作家、まだ賞は獲っていなんだけれども、ノミネートされた、2回もっていう作家がいるっていうのは、（グループの）みんなに強みなんじゃない？」と問うと、加藤は「そうですね」と笑顔を見せた。

一方で「メンバーの増田（貴久）は僕の本を1回も読んだことないし、たぶん直木賞と芥川賞の違いも分かってないと思うんですけれど」と暴露し苦笑。

それでも「凄いねとは言ってくれますし、僕より2人の方が直木賞候補凄いねって言われるみたいなんですよね」と加藤。「僕のところにも言われるんですけれども、2人も言われるみたいで、その都度鼻高々に振るまっているみたいですけどね」と笑ってみせた。