北海道砂川市でヒグマを駆除したハンターの男性が、猟銃の所持の許可を取り消されたことは違法だとして、処分の取り消しを求めた裁判で、最高裁は男性に猟銃の所持を認める判決を言い渡しました。

北海道猟友会の男性は、2018年、砂川市の要請でヒグマを駆除したところ、発砲した銃弾が住宅に届くおそれがあったとして、北海道公安委員会に猟銃所持の許可を取り消されました。

男性は処分の取り消しを求める訴えを起こしましたが、札幌高裁は「処分は違法でない」として訴えを退け、男性側が上告していました。

最高裁はきょうの判決で、男性が市の要請でクマに発砲したことは、「周辺住民の生命・身体などを保護する重要な意義のある活動」だと指摘。

周囲への危険性はあったとしつつも、「個人として許可を取り消した判断は重きに失するものとして、社会観念上著しく妥当を欠く」と高裁判決を破棄し、男性に猟銃の所持を認める判決を言い渡しました。

原告 池上治男さん（77）

「警察の判断と公安の判断が、あまりにも理不尽である。これ以上ないような判決だった」