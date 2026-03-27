【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは２６日、レギュラーシーズンが本格的に開幕した。

ドジャースの山本由伸はダイヤモンドバックス戦に先発し、６回２失点で日本人初となる２年連続の開幕戦白星を飾った。１番指名打者で出た大谷翔平は１安打２四死球。チームは８―２で快勝し、ワールドシリーズ３連覇へ好発進した。ホワイトソックスの村上宗隆はブルワーズ戦に６番一塁で出場してメジャーデビューを果たし、九回に右越え１号ソロを放った。試合は２―１４の大敗だった。

ドジャースの大谷は開幕戦前、チームメートやスタッフらに腕時計を贈った。「Ｔｈｒｅｅ Ｐｅａｔ（３連覇）」というメッセージが添えられていた。２年連続で開幕投手を任された山本は「シンプルにうれしく思うし、スタッフの方もすごいうれしそうにしていた。さすが、と感じた」。チームの一体感はおのずと強まり、偉業に挑むシーズンが幕を開けた。

投打の軸である山本と大谷が、しっかりと役割を果たした。山本は抜群の制球で四球を与えず、四回に先制２ランを許したものの、崩れない。五回にパヘスの３ランで逆転すると、続く六回は球数が８０球を超える中、好打者がそろった１〜３番を三者凡退に抑え、流れを引き寄せた。昨季のワールドシリーズ第６、第７戦で連投し、最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた右腕が、今季最初の試合でも奮闘した。

昨季は３年連続４度目のリーグＭＶＰに選ばれた大谷は本塁打は出なかったものの、打線のつながりを意識した姿勢を見せた。五回にファウルで粘って四球を選ぶと、その後に追加点が生まれた。山本は「本当に素晴らしい打線なので、すごく頼もしい」と語り、「この初戦を勝てたのはすごくいいこと。とはいえ、シーズンはすごく長いので、全員で一丸となって頑張りたい。僕はとにかく自分のピッチングに集中して、１イニングずつ、いつも大切にしていることを変わらずにやっていけたら」と力を込めた。

ロバーツ監督は試合前の記者会見で、「今年のチームは最高のチームだ。才能に加え、チーム全員が完璧に結束している」と自信を持って言い切っていた。ワールドシリーズ３連覇を達成すれば、１９９８〜２０００年のヤンキース以来で、ナ・リーグでは初となる。決して簡単ではない目標だが、今年のドジャースなら成し遂げられるかもしれない――。そんな期待を抱かせる、投打がかみ合った快勝劇だった。