動画投稿に特化したSNS「TikTok」が、あす（28日）とあさって（29日）、香川県の特産品を紹介し販売するイベントを高松市の商店街で実施します。

【写真を見る】TikTokが香川県の特産品を販売するイベント実施 人気クリエイターらが高松市長を表敬訪問

きょう（27日）は若者に人気のクリエイターたちが大西市長を表敬訪問しました。

高松市役所を訪れたのは、TikTok Japanの執行役員や、クリエイターの遠坂めぐさんらです。

TikTokはアプリ内で商品選びから購入までを完結できるサービス「TikTok Shop」を運営していて、あす（28日）、あさって（29日）、香川県の特産品を紹介し販売する生配信を初めて実施します。

TikTokは昨年とおととしにも人気クリエイターを招いて瀬戸内の魅力を紹介する動画を香川県で撮影するなど、地域活性化に取り組んでいます。



（TikTok Japan執行役員 安永修章公共政策本部長）

「今後この『TikTok Shop Local』を使って、高松・香川の魅力を、引き続きいろんな事業者さんに販売していっていただきたいなと」

（クリエイター オムライス兄さん）

「魅力的な商品とかはたくさんあるんですけども、何よりも僕、自然が大好きで、この香川ってすごく自然が豊かじゃないですか」

（クリエイター 遠坂めぐさん）

「今回いろいろ、しょうゆ豆だったり、ピーマン漬けだったり、『え、それ香川の名産なの？』っていうものもたくさんあるので、そういったさまざまな魅力があるんだよというところを発信できたらいいなと思っています」

あす（28日）、あさって（29日）丸亀町壱番街からライブ配信が行われ、あす（28日）午後2時からは記念のイベントも開かれます。

