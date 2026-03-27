◆女子プロゴルフツアー アクサレディス宮崎 第１日（２７日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）

ツアー２勝の金田久美子（スタンレー電気）が５バーディー、ボギーなしで５アンダーの６７をマークし、首位と２打差の３位と好スタートを切った。

前半は１１番、１３番、１６番と３つ伸ばして後半へ。１番、２番はパーとし「ピンチだったけど、ボギーを打たずにしのげたのがバーディーにつながった」と３番、４番で連続バーディー。ボギーなしの６７に「今日は良いゴルフができた。バーディー５つのうち３つがＯＫ（ベタピン）みたいな感じで、ショットも全体的に良かった」と自画自賛した。

３６歳のベテランは今季、開幕から９位、１４位と好調が続く。「あまりミスに対して怒らないように。一打一打、大切にだけど、怒らないように今シーズンはやってます」とミスを許容するメンタルが好結果を生んでいる。

２０２２年１０月の樋口久子・三菱電機レディス以来、３年半ぶりの３勝目を目指す。金田は「こんなゴルフがあと２日間できたらいいな。ボギーがないのは良いと思うので、ボギーを打たずにやりたい」と週末を見据えた。