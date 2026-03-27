日本ハムが２７日、当初予定していた開幕ローテを変更し、５年目の達孝太投手（２２）が２８日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）に先発することとなった。この日の予告先発で発表された。

みずほペイペイドームで最終調整を行った達は、「どこでも投げられるようにしていたんで。開幕でも２戦目でも３戦目でも。準備は早めの段階からしてたんで、別にどこ来ても大丈夫だなって感じです」。キャンプの段階から登板日変更の可能性も踏まえ調整しており万全の状態でマウンドに上がる。

この日は２２歳の誕生日を迎えた。前日の２６日には昨季までバッテリーを組んでいた阪神・伏見からサプライズでバースデーケーキが贈られた。「昨日練習終わって帰ったら、部屋にケーキ置いてあったって感じですね。１日早いやろと思ったっすけど（笑）」。プライベートでもお世話になっている先輩に感謝しつつ、達らしい鋭いツッコミも忘れなかった。

昨年は誕生日にファームで先発し、好投しており、「（昨季）鎌ケ谷で実はバースデー登板してるんですよ。で、結構いいピッチングできてたんで、誕生日付近ではいいピッチングできるんじゃないかなという勝手な自信があるんですけど。その自信に任せて、明日も投げようかなと思ってます」と、意気込んだ。

新庄監督は昨年１１月のファン感謝イベントで早々に、開幕投手に伊藤を指名し、２戦目に北山、３戦目に達の先発を発表した。さらに１月７日のスタッフ会議では、３月３１日のロッテとの本拠地エスコン開幕戦で有原の先発を予告していた。しかし、北山が侍ジャパンとしてＷＢＣに参加し、過密スケジュールを考慮。２２日のオープン戦最終戦（対ヤクルト・エスコン）で３回１／３、６６球を投げ１失点に抑えていたが、、万全の状態で臨むことを優先したもようだ。