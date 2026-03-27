宮内庁は、ことし2月に秋篠宮家の長男・悠仁さまが京都を訪問した際日本の伝統文化「雅楽」や「蹴鞠（けまり）」を体験された写真を新たに公開しました。

27日、宮内庁が新たに公開したのは、悠仁さまが、2月26日と27日に成年式を終えたことを明治天皇陵などに報告するために京都を訪問された際の写真7枚です。

宮内庁によりますと、悠仁さまは27日、旧華族らの親睦団体である「霞会館」の京都支所を訪れ、伝統文化の「雅楽」や「蹴鞠（けまり）」を伝える活動に触れ、実際に体験もされました。

■雅楽の打楽器や琵琶、箏の演奏体験も…

悠仁さまは雅楽の伝承活動を行う「京都絲竹会(しちくかい)」の活動をご覧になりました。

活動内容を会員から聞くとともに演奏を鑑賞し、その後、打楽器の「鞨鼓(かっこ)」や「鉦鼓（しょうこ）」、弦楽器の「琵琶」「箏(そう)」などを体験されました。

悠仁さまは演奏方法や所作などについて熱心に質問し、実際に音を奏でられたということです。

■伝統の「蹴鞠（けまり）」体験 で上手に“ラリー”も

「蹴鞠（けまり）」は、約1400年の歴史を持ち、輪になって鞠（まり）を落とさずに蹴り合って楽しむ伝統的な遊びです。

悠仁さまは1907年に明治天皇の奨励金により結成された「蹴鞠（しゅうきく）保存会」の会員から説明を受け、その後、霞会館京都支所の外庭で「蹴鞠（けまり）」の作法や所作などについて説明を受けながら実際に体験されました。

初めての体験にもかかわらず、とても上手にラリーを続けられていたということです。

悠仁さまは「雅楽」や「蹴鞠（けまり）」の体験を楽しみ、訪問を通して日本の伝統文化への関心をより深められたということです。