日本陸連は２７日、９月のアジア大会（名古屋）マラソン日本代表内定選手記者会見を都内で開催した。

男子は２５年東京世界陸上代表の吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）と２３年ブダペスト世界陸上代表の山下一貴（三菱重工）、女子は２５年東京世界陸上代表の佐藤早也伽（積水化学）と１月の大阪国際女子マラソンで初マラソン日本最高記録（２時間１９分５７秒）をマークした矢田みくに（エディオン）が選ばれ、抱負を語った。

昨年９月の東京世界陸上から２年連続の選出となった吉田は「感無量です。もう一度、メダルをとるという覚悟でアジア大会へ練習してきた。金メダルを目指して練習に励んでいきたい」と力強く宣言した。

初代表の東京世界陸上では、３４位と苦しんだ。ただ真夏のレース経験を積んだことで「冬場のマラソンレースとは全く別物だと考えなければいけない」と改めて実感。「国際大会を経験していることは大きなアドバンテージ」と存分に生かすつもりだ。

アジア大会出場を決意した理由は、２８年ロサンゼルス五輪で勝負するため。代表選考レースのマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）は来年１０月に同じ名古屋で開かれるため「今年ＭＧＣがあったらどうかと考えると、あと一歩、二歩足りない。駆け引きの多いレースで勝つことを重視すると、アジア大会に出場すべきだと思った」という。「どのような大会でも勝負をする。順番争いで勝つ」と先々を見据えてのチャレンジだ。

９月の本番へ向けては、スピード強化をメインとする。「５０００メートル、１万メートルは大学を卒業して以降、毎年どちらかは自己ベストを更新している。いずれかでまた自己ベストを狙う」と意気込む。青学大の後輩、黒田朝日との日本人トップ争いに競り勝った２月の別府大分毎日マラソン時は「あまり距離を踏まず、スピードで良い結果が出た」と言い「監督から提示されるメニューをうまくすりあわせて、一喜一憂せずに淡々と積み上げる」と冷静に定めた。

同日はマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）シリーズ２０２５―２６の表彰式も開催され、男子は吉田、女子は佐藤がチャンピオンとなった。