Ｘ ＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが７月１６、１７日に米ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで、クラシカルコンサート「ＹＯＳＨＩＫＩ ＣＬＡＳＳＩＣＡＬ ２０２６」を開催することを２３日、発表した。２０２４年に受けた３度目の頸椎手術を経て、アメリカでの本格的な復帰公演となる。

同公演は、４月３〜５日に東京で開幕するクラシカル・ワールドツアーの第二章となる。会場は世界屈指の音響を誇るウォルト・ディズニー・コンサートホールで、２公演のタイトルは「ＳＣＡＲＬＥＴ ＮＩＧＨＴ」「ＶＩＯＬＥＴ ＮＩＧＨＴ」と名付けられた。それぞれ異なるセットリストで構成され、繊細さと激しさが交錯するステージを繰り広げる。

ＹＯＳＨＩＫＩは今回のステージが決定し、「ウォルト・ディズニー・コンサートホールで演奏できることを大変光栄に思います。そして今の自分にとって、この公演はとても特別な意味を持っています。手術後、いつステージに戻れるのか、自分でもわからない時期がありました。この２日間は、自分の中にある回復する力、そしてファンの皆さんとの絆を改めて感じられる時間になると思っています。もちろんクラシカルなピアノも演奏する予定ですが、それだけにとどまらず、従来の枠を超えた表現にも挑戦したいと思っています」とコメントを寄せた。