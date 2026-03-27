春のセンバツ高校野球。ベスト4への切符をつかんだのは？

2016年以来の春制覇を目指す奈良の智弁学園は、第２試合で埼玉の花咲徳栄と対戦しました。

しかし1回、いきなり満塁のピンチを招くと、打者一巡の猛攻を受け、初回に6失点。2回にも2点を奪われ、8点のリードを許します。

悪い流れを止めるべく、3回から杉本真滉投手がマウンドへ上がります。エースが無失点の好リリーフでチームを鼓舞します。

その裏、ついに打線が奮起。北川温久選手と多井桔平選手の2者連続タイムリーでこの回3点を返すと…

さらに4回、2アウト1塁2塁の場面で逢坂悠誠選手がライト線へ2点タイムリーを放ち、2点差まで詰め寄ります。

勢いが止まらない智弁学園は5回。相手のワイルドピッチで3塁ランナーが生還し、ついに1点差。大逆転へアルプスもこの日一番の声援を送ります。

そして、志村叶大選手が右中間を大きく破る打球を放ち、ついに9対8と逆転に成功します。

8点差をひっくり返す、センバツ史上最大の逆転劇。12対8と歴史的な勝利で智弁学園がベスト4進出です。

準々決勝第1試合、愛知の中京大中京は1対1で迎えた5回に3番・神達大武選手の犠牲フライで勝ち越すと、投手陣を中心とした堅い守りで青森・八戸学院光星との接戦を2対1で制し、準決勝進出を決めました。

