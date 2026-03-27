先発の村上（撮影・金田祐二）

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　「巨人−阪神」（２７日、東京ドーム）

　開幕戦のスタメンが発表された。２リーグ制以降では球団史上初の連覇を目指す阪神は１番・近本から５番・大山まで不動の顔ぶれ。藤川監督からキーマンの一人に挙げられた佐藤輝が「４番・三塁」に入る。昨季の開幕戦では１２球団一番乗りで本塁打を記録しており、２年連続の開幕弾に期待が高まる。

　また、高卒５年目の中川がプロ初の開幕スタメンに名を連ねた。キャンプからアピールを重ねた有望株が、打撃でチームに新風を吹かせる。

　先発は２年連続で開幕投手を務める村上。２年連続の開幕白星なら、球団日本投手では２００８〜１０年の安藤優也（現投手チーフコーチ）以来となる。昨季の巨人戦は４試合で３勝０敗、防御率０・６０。登板前日には「チームが勝てるように先発として役目を果たしたい」と意気込んでいた男が快投を披露する。

　巨人の開幕投手はドラフト１位・竹丸。球団で新人が開幕投手を務めるのは１９６２年・城之内邦雄以来６４年ぶり、勝利なら球団史上初の快挙となる。試合開始は午後６時１５分。両軍のスタメンは以下の通り。

　【阪神】

　１番・中堅　近本

　２番・二塁　中野

　３番・右翼　森下

　４番・三塁　佐藤輝

　５番・一塁　大山

　６番・左翼　中川

　７番・遊撃　小幡

　８番・捕手　坂本

　９番・投手　村上

　【巨人】

　１番・左翼　キャベッジ

　２番・中堅　松本

　３番・遊撃　泉口

　４番・一塁　ダルベック

　５番・捕手　岸田

　６番・右翼　中山

　７番・三塁　坂本勇

　８番・二塁　浦田

　９番・投手　竹丸