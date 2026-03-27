【きょうから】マクドナルド、ハッピーセット「ドラえもん」第2弾 タケコプター＆どこでもドアなどおもちゃなど3種
日本マクドナルドはきょう27日より、ハッピーセット「ドラえもん」第2弾を期間限定で販売した。
【画像】「ハッピーセット」ドラえもん第2弾の3種
ハッピーセット「ドラえもん」は、2月27日より公開中の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の世界観をモチーフにした、全6種類のおもちゃ。1983年に公開され『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛されてきた『ドラえもん のび太の海底鬼岩城』。40年以上の時を経て、2026年に『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』として、新たに生まれ変わり、現在大ヒット上映中となっている。
■ラインアップ
▼第1弾＝3月20日（金）〜3月26日（木）
【くるっとカーブ！ドラえもん＆バギー】
映画に登場するキャラクター、「水中バギー」とドラえもんの手転がしで遊ぶバギーカーのおもちゃ。ドラえもんの首の向きを左右・正面に変えると、進む方向が変わる。
【みんなでとびだせ！ドラえもんのウォータースライダー】
ドラえもんたちが乗ったパーツを滑らせて遊ぶおもちゃ。滑り台の上から水を注ぐと、よく滑る。滑り台の角度を変えて遊ぶことがでえう。水がなくても遊べる。
【おさえてふしぎ？！オイシーン貝シャワー】
映画に登場するひみつ道具「オイシーン貝」のおもちゃ。おもちゃを水中に入れ、外に出して遊ぶ。貝殻の上部の穴を指で押さえると水が止まり、指を離すと下からシャワーのように水が出る仕掛け。
▼第2弾＝3月27日（金）〜4月2日（木）
【めざせすいめん！ドラえもんとタケコプター】
水中に入れ、手を離すと、タケコプターで飛んでいるように勢いよく浮き上がるおもちゃ。バランスをとりながら水面に浮かばせて遊ぶこともできる。
【みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい】
ドラえもん、のび太たちが描かれたディスク・帽子の形のケース・ポイのセットのおもちゃ。ディスクを水に浮かべ、ポイを使ってすくい、ひみつ道具「カメレオンぼうし」の上に乗せて遊ぶ。
【ぼうけんに出かけよう！ドラえもんのどこでもドア】
「どこでもドア」をモチーフにしたおもちゃ。ドアを開けると冒険を楽しむ様子が描かれたイラストが見られる。ドアを閉めてスイッチを上向き（または下向き）にし、再度開けると、中のイラストが変わる。
▼第3弾＝4月3日(金)〜
第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ（※品切れの場合、過去販売したおもちゃなどを渡す場合あり。おもちゃは選べない）
【画像】「ハッピーセット」ドラえもん第2弾の3種
ハッピーセット「ドラえもん」は、2月27日より公開中の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の世界観をモチーフにした、全6種類のおもちゃ。1983年に公開され『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛されてきた『ドラえもん のび太の海底鬼岩城』。40年以上の時を経て、2026年に『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』として、新たに生まれ変わり、現在大ヒット上映中となっている。
▼第1弾＝3月20日（金）〜3月26日（木）
【くるっとカーブ！ドラえもん＆バギー】
映画に登場するキャラクター、「水中バギー」とドラえもんの手転がしで遊ぶバギーカーのおもちゃ。ドラえもんの首の向きを左右・正面に変えると、進む方向が変わる。
【みんなでとびだせ！ドラえもんのウォータースライダー】
ドラえもんたちが乗ったパーツを滑らせて遊ぶおもちゃ。滑り台の上から水を注ぐと、よく滑る。滑り台の角度を変えて遊ぶことがでえう。水がなくても遊べる。
【おさえてふしぎ？！オイシーン貝シャワー】
映画に登場するひみつ道具「オイシーン貝」のおもちゃ。おもちゃを水中に入れ、外に出して遊ぶ。貝殻の上部の穴を指で押さえると水が止まり、指を離すと下からシャワーのように水が出る仕掛け。
▼第2弾＝3月27日（金）〜4月2日（木）
【めざせすいめん！ドラえもんとタケコプター】
水中に入れ、手を離すと、タケコプターで飛んでいるように勢いよく浮き上がるおもちゃ。バランスをとりながら水面に浮かばせて遊ぶこともできる。
【みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい】
ドラえもん、のび太たちが描かれたディスク・帽子の形のケース・ポイのセットのおもちゃ。ディスクを水に浮かべ、ポイを使ってすくい、ひみつ道具「カメレオンぼうし」の上に乗せて遊ぶ。
【ぼうけんに出かけよう！ドラえもんのどこでもドア】
「どこでもドア」をモチーフにしたおもちゃ。ドアを開けると冒険を楽しむ様子が描かれたイラストが見られる。ドアを閉めてスイッチを上向き（または下向き）にし、再度開けると、中のイラストが変わる。
▼第3弾＝4月3日(金)〜
第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ（※品切れの場合、過去販売したおもちゃなどを渡す場合あり。おもちゃは選べない）