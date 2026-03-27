タレントのミッツ・マングローブ（50）が27日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に金曜MCとして生出演し、ゲスト出演した俳優・原田龍二の発言をいじる場面があった。

番組では、24年7月にロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの罪に問われた、元お笑いトリオ「ジャングルポケット」の斉藤慎二被告（43）の公判についてピックアップ。ダブルMCの垣花正から「シチュエーション評論家としてはどうですか？」と意見を求められた。原田は19年、自家用車の4WD車を不倫の場として報じられた“4WD不倫”を、いまだに番組でいじられている。

原田は「僕は前世、“シチュエーション”ですからね」と答えた。開き直りとも取れる謎回答に、ミッツは「出た…適当に仕事するようになったのね。誰にも呼ばれなくなるよ？本当に」と、痛烈ないじりを加えた。さらに「そんな哲学的な番組じゃないですよね。前世がシチュエーション？変な詩を書きすぎなんじゃない？」と続けた。

あらためて意見を求められた原田は、「あ、俺に聞いてるの？」と驚きながら聞き返した。ミッツからは「あれでオチたと思わないで下さいよ」と、もうひとツッコミが入った。

原田は「私の場合は、（斉藤被告を）見守っている場合じゃないですから」と、私見を語るのは避けていた。