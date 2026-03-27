◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー阪神（3月27日、東京ドーム）

巨人は開幕戦をドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手に託します。去年、8回9回を守った大勢投手とライデル・マルティネス投手はメンバー外と少し不安な船出となりましたが、チーム一丸になるチャンスと阿部慎之助監督は気を引き締めました。

阪神は先発が村上頌樹投手。去年の防御率が2.10で対巨人は0.60と巨人にとっては大きな壁となりそうです。また、6番に入っている中川勇斗選手は去年東京ドームで1塁にヘッドスライディングをして初ヒットをもぎ取っていて、いいイメージがある球場。前日の練習でもかなり打球を遠くに飛ばしていて、竹丸投手にとっては気が抜けない6番となりそうです。

地上波の解説は高橋由伸さんと赤星憲広さん。

高橋さんは「阪神サイドはそこまでメンバーが変わっていないので、そこに新戦力の竹丸投手がどれだけ抑えられるのか、新しい4番のダルベック選手がどれだけ打てるのか。そこが見どころですね」と語りました。赤星さんは「村上投手が投げますので、ジャイアンツからすると難敵。村上投手はいいスタートを切れるかが、タイガースの優勝につながると思っていますので、大事ですね。あと中川（勇斗）選手は気合入ってますし、一生懸命やる姿を見せてくれると思います」としています。

プレーボールは午後6時15分です。