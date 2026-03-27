一番くじ『どうぶつの森』が「ファミマ」に登場！ A賞は“つぶきちとまめきちのティッシュケース”
任天堂のゲーム『どうぶつの森』を題材にした「一番くじ どうぶつの森 おかえり！ハッピーメモリーズ」が、4月4日（土）から、全国の「ファミリーマート」などで順次発売される。
【写真】貯金がはかどりそうなタヌポートATMの貯金箱も！ 景品一覧
■人気アイテムをゲットできるチャンス再び！
今回登場するのは、過去に販売され好評を博した「一番くじ どうぶつの森」シリーズのアイテムを再びラインナップにそろえた、全7等級29種＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞に用意された、つぶきちとまめきちがティッシュを差し出すデザインのティッシュケースをはじめ、B賞にタヌポートATMをモチーフにした貯金箱、C賞にはっぱ形をした“とって”をあしらったマグカップが続く。
また、D賞のスコップ型のカトラリーには「ショボいスコップ」「スコップ」「きんのスコップ」の全3種が用意され、E賞は食事やアクセサリートレイとして使用できるまめざらが並ぶ。
その他、幅広い用途で使えるカラフルなジッパーバッグ、さまざまなシーンで便利に使えるハンドタオルと、いずれも過去に発売した「一番くじ どうぶつの森」シリーズでの好評アイテムをセレクト。
加えて、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、『とびだせ どうぶつの森』の役場のBGMアラーム音で、しずえさんが朝をお知らせする置き時計を展開するほか、約50cmのおおきなジョニーのぬいぐるみが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
【写真】貯金がはかどりそうなタヌポートATMの貯金箱も！ 景品一覧
■人気アイテムをゲットできるチャンス再び！
今回登場するのは、過去に販売され好評を博した「一番くじ どうぶつの森」シリーズのアイテムを再びラインナップにそろえた、全7等級29種＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
また、D賞のスコップ型のカトラリーには「ショボいスコップ」「スコップ」「きんのスコップ」の全3種が用意され、E賞は食事やアクセサリートレイとして使用できるまめざらが並ぶ。
その他、幅広い用途で使えるカラフルなジッパーバッグ、さまざまなシーンで便利に使えるハンドタオルと、いずれも過去に発売した「一番くじ どうぶつの森」シリーズでの好評アイテムをセレクト。
加えて、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、『とびだせ どうぶつの森』の役場のBGMアラーム音で、しずえさんが朝をお知らせする置き時計を展開するほか、約50cmのおおきなジョニーのぬいぐるみが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。