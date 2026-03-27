NHKであいみょん10周年特集、テレビ初披露曲も BS8Kでダイジェスト版
NHKでシンガー・ソングライター・あいみょんのメジャーデビュー10周年特集『NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE』を放送する。まずはBS8Kにて、31日午後11時からダイジェスト版が放送される。
【ライブ写真】いろんな表情のあいみょん！ツアーファイナル公演の模様をたっぷりと
2016年にメジャーデビューし、今年11月にメジャーデビュー10周年を迎えるあいみょん。これまでに発表した楽曲で18曲がストリーミング再生数1億回を突破するなど、女性ソロアーティストとしてさまざまな金字塔を打ち立てており、『NHK紅白歌合戦』にも2018年の初出場以来、7回出場している。
『NHK ONE LIVE AIMYON 10th Anniversary：LIVE RETROSPECTIVE』では、あいみょんの10年を網羅するような特別なセットリストで、この夜だけのパフォーマンスが展開された。テレビ初となる楽曲も披露された。
今回放送されるBS8K版では、同ライブからピックアップされた3曲をオンエア。今後、放送が予定されている総合・BSP4Kでは、多くのライブシーンに加え、あいみょんが10年を映像とともに振り返る特別なトークも放送される予定だ。
■放送予定
3月31日（火） 後11：00〜後11：15 ＜BS8K＞
【ライブ写真】いろんな表情のあいみょん！ツアーファイナル公演の模様をたっぷりと
2016年にメジャーデビューし、今年11月にメジャーデビュー10周年を迎えるあいみょん。これまでに発表した楽曲で18曲がストリーミング再生数1億回を突破するなど、女性ソロアーティストとしてさまざまな金字塔を打ち立てており、『NHK紅白歌合戦』にも2018年の初出場以来、7回出場している。
今回放送されるBS8K版では、同ライブからピックアップされた3曲をオンエア。今後、放送が予定されている総合・BSP4Kでは、多くのライブシーンに加え、あいみょんが10年を映像とともに振り返る特別なトークも放送される予定だ。
■放送予定
3月31日（火） 後11：00〜後11：15 ＜BS8K＞