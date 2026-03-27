【28日（土）全国天気】ポイント

全国的に晴天

絶好のお花見日和

北海道は雨や雪

関東は朝晩雨の所も

スギ花粉やヒノキ花粉に要注意

28日（土）は、高気圧にゆるやかに覆われて、晴れる所が多いでしょう。ただ上空の寒気の影響で、北海道は午前中に雨や雪の降る所があり、関東も朝晩は雨の降る所がありそうです。

関東から九州は20℃以上まで上がる所が多く、絶好のお花見日和となるでしょう。25℃以上の夏日となる所もありそうです。

予想最高気温は、宮崎で26℃、都城、油津で25℃、日田で24℃、久留米、鹿児島で23℃、名古屋、京都、山口で22℃などとなっています。東京都心は19℃の予想です。

関東以西では、まだスギ花粉が多く飛んでいる中、西日本を中心にヒノキ花粉もピークの時期に入っています。また東北はスギ花粉が最盛期です。引き続き、花粉対策を万全にして、お過ごしください。

28日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 4℃（±0 4月中旬）

青森 2℃（-3 4月上旬）

仙台 3℃（-4 平年並み）

新潟 4℃（-3 平年並み）

東京都心 11℃（＋1 4月下旬）

名古屋 7℃（-2 4月上旬）

大阪 9℃（＋1 4月上旬）

広島 9℃（＋1 4月上旬）

高知 9℃（＋1 4月上旬）

福岡 10℃（＋1 4月上旬）

28日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 10℃（＋1 4月上旬）

青森 13℃（＋2 4月中旬）

仙台 14℃（＋4 4月上旬）

新潟 14℃（-1 4月上旬）

東京都心 19℃（±0 4月中旬）

名古屋 22℃（＋2 4月下旬）

大阪 21℃（＋1 4月下旬）

広島 21℃（＋1 4月下旬）

高知 21℃（＋1 4月中旬）

福岡 21℃（±0 4月下旬）

【週末はお花見日和、週明けは大雨警戒モード】

週末は上空の寒気の影響で、関東を中心に、にわか雨の可能性があります。ただ総じて晴れる所が多いでしょう。桜が見頃となっている関東以西では、絶好のお花見日和となりそうです。

ところが週明けは一転します。

30日（月）は西日本で雨が降り出し、九州を中心に激しく降る所が出てくるでしょう。31日（火）は東日本へも広がり、太平洋側を中心に、大雨となるおそれがあります。今後の気象情報にご注意ください。