◆女子プロゴルフツアー アクサレディス宮崎 第１日（２７、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、ツアー１８勝で約１０か月ぶり出場の４８歳・大山志保（大和ハウス工業）が４バーディー、１ボギーで３アンダーの６９で回り、首位と４打差の１１位と好発進した。

地元・宮崎市の大声援を力に、大山がバーディーを量産した。１番でティーショットを放つと大拍手を浴び、同組の穴井詩（らら、ゴルフ５）から「（状態が）仕上がってますね」の声が飛んだ。約７メートルを沈め「いきなり入って、テンションが上がった」といい、２番パー３は２メートルに寄せて２連続バーディー発進。何度もガッツポーズを見せた。

途中で右足首付近をつってしまうハプニングに見舞われたが、ファンからもらった消炎鎮痛の応急スプレーをかけて戦い抜いた。１７番で唯一のボギーを打ちながらも６０台をマーク。「自己採点は８５点。ノーボギーは出来すぎ」と声を弾ませた。

体の痛みと戦いながらプレーし続けている。２１年９月に発症。病名は公表していないが、治療方法は確立されておらず、痛みは足や左手中指に生じている。今年、大会前までに１８ホールを回ったのは５回のみ。この日も状態は変わらない中で戦い切り「私は人一倍、心が強い。そこでカバーした」。ラウンド後は２時間ほどかけて体をケアし、コンディションを整えている。

故郷で好スタートを切り「地元の大会は力にもなるし、いつも以上のパワーが出せる」と笑顔を見せた。２０１８年のヨネックスレディス以来８年ぶり、４８歳３０８日で年長４位の復活優勝を目指す。「まだまだいきたい。前半はすごいいいゴルフで、１０番から別人になった。そこを修正したい。今日は課題も見つかり、いい一日だった」と２日目を見据えた。