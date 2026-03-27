将棋の福間香奈女流五冠＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝が２７日、大阪・高槻市の関西将棋会館で行われた棋士編入試験第３局で生垣寛人四段に敗れ、０勝３敗で不合格となった。

女性初の棋士を目指して２０２２年（０勝３敗）以来、２度目の挑戦だったが、今回も第１局（山下数毅四段戦）、第２局（片山史龍四段戦）に続いて勝利を挙げることができなかった。

終局直後のインタビューで福間は「まずまずの立ち上がりから、ミスが続いて残念な一局になった」と肩を落とした。３局を通しても「自分の力不足を実感した。（合格するには）力が相当足りていないと感じた」と厳しい表情で総括した。

棋士編入試験は養成機関の奨励会を介さず、アマチュアや女流棋士が棋士になれる制度。５人の試験官（若手棋士）と指し、３勝すれば合格となる。女流棋士では福間のほか、西山朋佳女流三冠＝白玲、女流王将、女流名人＝が昨年受験（２勝３敗で不合格）した。男性は瀬川晶司六段、今泉健司五段、折田翔吾五段、小山怜央四段の４人が合格している。