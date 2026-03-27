和歌山県すさみ町内の空き家だとして、ドアを開けて入って中国語で配信する様子が映った動画がX上で取り上げられ、「不法侵入ではないか」と批判が相次いでいる。

配信した中年男性は、この地域は空き家が多く、住むこともできると紹介していたという。同町役場では、こうした事態を初めて聞いたとし、「カギが開いていても入っていいことはない。かなりの迷惑行為になる」と話している。

空き家は、カギがかかっていなかった模様

旅行中というリュックを背負った男性が、板張りの外壁の古家の前から配信し、玄関のドアを開ける。カギがかかっていなかった模様だ。

男性は、家の中に入って配信を続け、中国語で説明している。誰もいない様子だが、入口近くに段ボールが積んであったり、奥の部屋にはイスなどの家財道具がまとめてあったりする。きちんと片付けされている様子だ。

男性は、家の中を回ると、ドアを閉めて外に出た。空き家が多いとみられる周辺の家も動画で映し、こうした家に住めると紹介していた。

この1分強の動画は、中国人インフルエンサーが配信していたとして、2026年3月26日にX上で取り上げられた。

この拡散されたX投稿では、配信者は勝手に空き家に入っていたと非難したため、大きな反響を呼んだ。「不法侵入ではないか」と批判が相次いでおり、まとめサイトも取り上げている。

動画に映った空き家は、グーグルのストリートビューでも確認できる。川沿いに並ぶ民家の1つで、表札などは見当たらないため、人が住んでいないらしい。この地区の集落の中心地にあり、海にも近かった。家の裏側には、墓地があった。

この集落は、紀伊半島の南端にある潮岬と白浜町の中間地点付近に広がっている。付近の観光場所としては、熱帯魚も観察できる串本海中公園やパンダがいたアドベンチャーワールドなどがある。

外国人が空き家を買う動きは「聞いていない」

今回の動画について、空き家対策もしているすさみ町の地域未来課は3月27日、J-CASTニュースの取材に対し、初めて知ったと答えた。

これまで空き家に勝手に入ったケースはなかったといい、「常識で考えて、カギが開いていても入っていいことにはなりません。本当だとすると、かなりの迷惑行為になります」と話した。

町民全体の高齢化に伴って、空き家は増えているといい、特に動画の家がある集落は、空き家が多いという。町では、定住支援のため空き家の改修などに補助金を出しているが、中国などの外国人が空き家を買う動きは聞いていないとしている。

この集落を管轄する和歌山県警の白浜署は27日、空き家侵入について調べているかについて、「個人情報にも当たりますので、詳細についてお答えできません」と取材に答えた。

（J-CASTニュース編集部 野口博之）