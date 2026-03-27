東日本大震災の被災直後に福島県浪江町から長井市に避難し、酒造りを続ける男性がいます。5年前、男性は地元福島で再び酒造りをするという夢を叶えました。一方で、長井市での酒造りは今後も続けると話します。山形と福島をつないだ絆の歴史とこれからを見つめます。



福島県浪江町。3月20日、町内の道の駅は開業5周年を迎え、にぎわいを見せていました。

浪江町と長井市で酒造りを行う鈴木酒造店の代表取締役・鈴木大介さん（52）です。

開業5周年を記念した日本酒づくりに携わっていてこの日はそのお披露目となりました。





鈴木さん「春だなって感じのお酒です。ぜひこのお酒を飲んで我々の震災からの歩みもちょっと感じていただければありがたい」鈴木酒造店は、福島県浪江町で200年以上の歴史を持つ老舗酒蔵です。代表される商品は「磐城寿」です。15年前の東日本大震災では酒蔵と母屋が津波に流され、さらに原発事故によって鈴木さん一家は避難を余儀なくされました。こうしたなか鈴木さんは廃業した長井市の酒蔵を買い取り、その年の11月に山形で酒造りを再開させました。鈴木酒造店は翌2012年から避難者や長井市民と一緒に育てた酒米を使った日本酒を毎年作っています。被災地復興の願いが込められた酒の名前は「甦る」。浪江町からの避難者「鈴木酒造の名前を見るとこういうお酒は懐かしいという感覚で今味わっている」震災から15年、鈴木さんは当初、浪江町と全く異なる長井の気候に戸惑ったことを振り返ります。鈴木さん「全く雪のないところから雪の降る場所に来て処理の仕方が分からなかった。雪が降ることで山の雪解け水が地面にしみ込んでいい水が出ているここの土地で暮らして大事にしないといけない」長井の「水」に惹かれ酒造りを行う一方で、浪江町で再び酒造りをしたいという思いも長年持ち続けていました。かつての酒蔵があった場所は今、津波の緩衝地帯となっていて一面に松の木が植えられていました。津波被害を受け、一帯は住むことができない地域となっています。鈴木さん「本当だったら住宅地が並んでいたところが松林に変わってしまっている。人の暮らしが全く見えなくなってしまった時間をその土地で積み重ねられないというのが悔しい」今までの場所にはもう戻れませんでした。こうしたなか2021年、今まであった酒蔵から内陸に5キロほど離れた場所に「道の駅 なみえ」が完成しました。そこに隣接するのが「なみえの技・なりわい館」地元の名産を紹介するもので鈴木酒造店はこの施設に入居し、酒の醸造や販売を行っています。震災から10年、浪江で酒造りをという願いが叶いました。従業員へ指導「麹が全然あがってきてないななめに押し込んでて」鈴木さんは現在、週の半分を浪江町ですごしていて山形と福島を行き来する日々をすごしています。長井を「第二の故郷」と位置づけこれからもこの2つの拠点で酒造りを続けていく考えです。去年長井で収穫したコメを使用した新たな「甦る」がこのほど完成しました。さらに鈴木酒造店では、長井の特産品・「ベニバナ」の酵母を使用した新たな酒造りに去年から取り組んでいて今シーズンは花の見頃を迎える夏の販売を目指しています。環境が変わってもその土地の素晴らしさを伝える酒造りへの姿勢は変わりません。鈴木さん「それぞれの土地の良さを生活していて分かっていると思っているので、その土地の人たちの暮らしぶりをしっかり伝えることを酒造りを通してやっていきたい」未曽有の災害から15年の月日がたち、新たな道を歩んだ鈴木酒造店。故郷・福島と第二の故郷・山形で紡がれる酒の物語はこれからも続きます。