3月も残りわずかとなり、新年度が近づいてきました。物事が変わる時期となりますが、4月から値上げするものやルールが変わるものがあります。この「上がるもの」「変わるもの」についてお伝えします。



帝国データバンクによりますと、4月に値上げされるのは2516品目と今年に入って初めて4ケタ1000件を超えます。

では、いったいどんなものが値上がりするのか、ここからは品目毎に値上げ幅を見ていきたいと思います。

まずは、調味料です。味の素によりますと、家庭用マヨネーズと業務用マヨネーズの合わせて21品目が対象となりおよそ6％から10％の値上げとなります。

また、ハウス食品ではグラタンとおでんの素の7品目がおよそ13％から17％値上がりします。

次に、即席めんを見ていきます。

日清食品によりますと、袋めんやカップめんなど5％から11％の値上げとなり、また、一部の袋めんやカップライスが内容量を7％から17％に減らして販売するということです。

即席めんは災害などの非常食としても重宝されるものですよね。

続いては酒類を見ていきます。

サントリーによりますと、ウイスキーや焼酎、輸入ワインが対象で2％から20％の値上げとなります。

さらに、食卓に直結する食用油も値上げになります。

日清オイリオ、昭和産業、J‐オイルミルズによりますと、家庭用食用油がそれぞれ8％から15％以上の値上げ幅になるんです。

こうした食用油の値上げで県内のあるスーパーでは、こんな現象が起きていました。





フードセンターたかき天童交り江店 店長「先週特売で販売し、特売の参加率が増えている。買い上げ点数が約倍近い時間帯で在庫がなくなってしまう」4月からの値上げの情報を聞きつけ、〝買いだめ〟のような現象が起きているといいます。いままでタイムセール中4時間で完売していたものが、この日は2時間で完売したといいます。食用油の値上げは家庭用だけではありません。お惣菜やお弁当などの調理に欠かせない業務用の食用油も値上げの対象になるんです。こちらのスーパーではメーカー側の協力もあり4月からの値上げには影響はないということですが、各社によりますと値上げ幅は7％から15％以上になるということです。お惣菜やお弁当は価格が安いのでついつい手にとってしまいますが、今後影響が出てきそうですよね。こうしたお惣菜やお弁当は油だけではなく、他の原材料も年々値上がりしているんです。先ほどのスーパーで販売されている人気商品、「お弁当」なのですが、原材料がおととしと比べてどのくらい上がっているのか見てみると…「コメ」はおととしからの値上げの影響で前年に比べ1キロ1000円ほど値上げ。さらに、鶏肉も仕入れ価格が前の年に比べ、1キロ300円も値上げしているんです。こうした影響から、313円だったお弁当の価格を359円に値上げしたということです。今後は揚げ物に必要な油、ポテトサラダに必要なマヨネーズも値上げする可能性。また、現在の中東情勢で原油価格の高騰もあり、お弁当の食品トレイなどの資材も仕入れ価格が上がるかもしれないということで、現在はお客さんに負担をかけて欲しくないということから原材料が上がっても価格は据え置きにしているといいますが、再度、弁当の価格を上げざるを得ないかもしれないと話していました。ここまで、4月から値上げするものを見てきましたが、一方で、4月から変わることがあるんです。それはこちら、自転車の交通違反に「青切符」が導入されるんです。これまでは、自転車の飲酒運転など悪質性や危険性の高いものはこちらの「赤切符」が適用され、刑事罰の対象となっていました。そして、4月から導入される「青切符」は16歳以上が対象となり、反則金を納めなくてはなりません。対象となる自転車での違反行為は113種類となっています。では、どのような行為が対象となるのか、その一部を見ていきます。まずは、「傘さし運転」です。こちらは反則金5000円。雨の日は雨具を着用して乗るようにしましょう。そして、「イヤフォンなど着用での運転」。こちらも5000円の反則金となっています。さらに、「歩道通行」。反則金6000円です。こちらは、自転車も通行可能な標識のある歩道は通行可能で、全ての歩道の通行が検挙されるわけではなく、悪質・危険な運転が主に検挙されるということです。そして、「携帯電話の使用と保持」。こちらは反則金が一番高い1万2000円となります。さらに、高校生ですと友だちと会話をしながら自転車に乗る人もいるのではないでしょうか。2列以上に並ぶ「並列走行」も反則金が3000円となります。こうした青切符の導入による街の声を聞きました。老婦人「いいと思う。だって自転車は危ないもの。車にぶつけられるとひとたまりもない」大学生「いいと思う。安全運転をするようになる」高校生「イヤホンとか付けないよう気を付けようと思う」大学生「歩道なのにスピードを緩めずに来たり、夜なのにライトも点けずに走っているのを見ると危ないと思う。必要なのかなと思う」山形県警では高校生などに「青切符導入」を周知させるべく、高校に警察官を派遣し、改めて自転車の交通ルールの講習を行うとしています。こうした自転車の厳罰化で車にも交通違反に注意が必要です。自転車の車道通行により、車道を走る自転車が増えます。車の前に自転車がいた場合、追い越す際には自転車との距離を十分とる必要があります。1メートル以上間隔を取る必要があり、十分に間隔が取れない場合は減速義務がありますので安全な速度で走行する必要があります。4月から新年度が始まります。こうした交通ルールをしっかり守って暮らしていきたいですね。ここまで4月から上がるもの変わるものをお伝えしました。