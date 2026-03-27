通貨オプション ボラティリティー ドル関連の短期ボラティリティーに需要 通貨オプション ボラティリティー ドル関連の短期ボラティリティーに需要

リンクをコピーする みんなの感想は？

通貨オプション ボラティリティー ドル関連の短期ボラティリティーに需要



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 9.97 9.40 7.77 9.73

1MO 9.37 7.74 7.86 8.24

3MO 9.78 7.38 8.54 8.27

6MO 9.71 7.20 8.70 8.18

9MO 9.72 7.25 8.81 8.25

1YR 9.64 7.28 8.87 8.26





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.75 13.85 9.79

1MO 8.40 11.60 8.47

3MO 9.34 11.08 8.42

6MO 9.51 10.65 8.36

9MO 9.63 10.58 8.43

1YR 9.64 10.46 8.45

東京時間16:38現在 参考値



ロンドン序盤、ドル関連の通貨ペアで１週間の水準の高さが顕著となっている。ユーロドルは１週間９．４％に対して１カ月以降は７％台にとどまっている。中東紛争の長期化が警戒されるなかで、原油先物が再び上昇しており、有事のドル買い圧力が広がっていることが背景。

外部サイト