ロケで負傷の前園真聖、リハビリの様子公開「手術後に初めて…」 SNSエール続々「じっくり向き合いましょう」
テレビ東京番組のロケ中に負傷し、全治半年の右膝外側半月損傷と診断された元サッカー日本代表でタレント・スポーツジャーナリストの前園真聖（52）が27日、自身のインスタグラムを更新。リハビリする近況を伝えた。
【写真】「手術後に初めて…」リハビリの様子を公開した前園真聖
前園は「手術後に初めて右脚をつけました」と報告。「まだ松葉杖でのサポートで、右脚荷重は1/3ではありますが、リハビリで一歩一歩進んでいることを感じています」とつづった。
実際に右足をつける写真と動画を公開。コメント欄では「じっくり向き合いましょう」「どうかリハビリ頑張ってください」などのエールが送られている。
【写真】「手術後に初めて…」リハビリの様子を公開した前園真聖
前園は「手術後に初めて右脚をつけました」と報告。「まだ松葉杖でのサポートで、右脚荷重は1/3ではありますが、リハビリで一歩一歩進んでいることを感じています」とつづった。
実際に右足をつける写真と動画を公開。コメント欄では「じっくり向き合いましょう」「どうかリハビリ頑張ってください」などのエールが送られている。